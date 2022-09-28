Щасливі за сім днів 1 сезон 10 випуск від 25.09.2022 дивитися онлайн

28 сентября 2022 22:50 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Щасливі за сім днів 1 сезон 10 випуск від 25.09.2022 дивитися онлайн
Щасливі за сім днів: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 25.09.2022)
Пресслужба каналу СТБ

25 вересня на телеканалі СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 10 випуск проєкту Щасливі за сім днів 1 сезон. 10 випуск проєкту Щасливі за сім днів 2022 від 25.09.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 10 випуску проєкту Щасливі за сім днів: у проєкті шлях трансформації пройде 30-річна Ірина Черняхівська. Вона розчинилася в сім'ї та побуті. А стосунки з чоловіком руйнує невдалий досвід у минулому. Однак найстрашніше, що Ірина звикла тікати від проблем, а не вирішувати їх. Які завдання експерти програми підготують для героїні, щоб її життя заграло новими фарбами та наповнилося щастям?

У проєкті Щасливі за сім днів 2022 випуск 10 Ірина звільниться від привидів минулого, переборе страхи, що заважають їй насолоджуватися життям, усвідомить власні помилки і нарешті розбереться зі своїми бажаннями. Не пропустіть неймовірне перетворення героїні – дивіться онлайн проєкт Щасливі за сім днів сезон 1 випуск 10 від 25.09.2022.

10 випуск проєкту Щасливі за сім днів дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски мейковер-шоу Щасливі за сім днів дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

 

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