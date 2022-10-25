Пара на мільйон 1 сезон 8 випуск від 24.10.2022 дивитися онлайн

25 октября 2022 19:29 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Пара на мільйон 1 сезон 8 випуск від 24.10.2022 дивитися онлайн
Пара на мільйон: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 24.10.2022)
Пресслужба Нового каналу

24 жовтня на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 8 випуск 1 сезону проєкту Пара на мільйон. 8 випуск реаліті Пара на мільйон 2022 від 24.10.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 8 випуску реаліті Пара на мільйон: на цьому тижні дівчата змиють косметику і підуть на фотосесію у природній красі. Фотографуватимуть красунь їхні партнери, які не лише мають зробити вдалий кадр, а й розкрити індивідуальність дівчини. Результати учасників оцінюватиме Соня Плакидюк. Яка пара краще впорається із завданням та виграє 40 тис. гривень? У другому випробуванні хлопців запросять до бійцівського клубу. Більшість розумників не мали досвіду у бойових мистецтвах, тому тренер розповість їм основи єдиноборств. Після тренування хлопці одягнуть костюми супергероїв та зійдуться у спарингу на рингу. Хто завдасть супернику більше точних ударів, той отримає 50 тис. гривень. Дивіться онлайн проєкт Пара на мільйон сезон 1 випуск 8 від 24.10.2022.

8 випуск проєкту Пара на мільйон дивіться 26 жовтня онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски реаліті Пара на мільйон дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

 

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