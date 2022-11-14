ДНК. Свої 1 випуск від 06.11.2022 дивитися онлайн

14 ноября 2022 11:00 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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ДНК. Свої 1 випуск від 06.11.2022 дивитися онлайн
ДНК. Свої: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 06.11.2022)
Пресслужба каналу СТБ

6 листопада на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 1 випуск проєкту ДНК. Свої. 1 випуск проєкту ДНК. Свої 2022 від 06.11.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 1 випуску проєкту ДНК. Свої 2022: по допомогу до команди ДНК. Свої звернувся громадський активіст Євген Тузов. Він шукав малюка, якого в березні врятував від смерті після обстрілів у Маріуполі. Немовля, якому на той час було днів 10 від народження, дивом вижило, але його батьків поруч не було. Всі факти вказували на те, що вони загинули. На кілька днів Євген став хлопчику названим батьком, і доглядав за ним у бомбосховищі. Проте у маленького Богданчика виявили опіки легенів і його терміново забрали у лікарню.

Весь цей час Євген намагався з’ясувати подальшу долю малюка. ДНК. Свої став для чоловіка останньою надією дізнатися бодай щось про свого названого сина.

Команда ДНК. Свої взялася за надскладну задачу, але й уявити не могла, що розслідування приведе на Вінниччину. Саме там журналісти проєкту знайшли жінку, яка забрала маленького Богданчика з лікарні, назвавшись його мамою. За її словами, вона впізнала у хлопчику свого загубленого під час вибухів новонародженого сина. Проте, у рідстві жінки і немовля сумніваються її близькі, і вважають, що вона могла переплутати дітей, перебуваючи у шоковому стані. Дивіться онлайн проєкт ДНК Свої 2022 випуск 1 від 06.11.2022.

1 випуск проєкту ДНК. Свої дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту ДНК Свої дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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