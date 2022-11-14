ДНК. Свої 1 випуск від 06.11.2022 дивитися онлайн
6 листопада на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 1 випуск проєкту ДНК. Свої. 1 випуск проєкту ДНК. Свої 2022 від 06.11.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Весь цей час Євген намагався з’ясувати подальшу долю малюка. ДНК. Свої став для чоловіка останньою надією дізнатися бодай щось про свого названого сина.
Команда ДНК. Свої взялася за надскладну задачу, але й уявити не могла, що розслідування приведе на Вінниччину. Саме там журналісти проєкту знайшли жінку, яка забрала маленького Богданчика з лікарні, назвавшись його мамою. За її словами, вона впізнала у хлопчику свого загубленого під час вибухів новонародженого сина. Проте, у рідстві жінки і немовля сумніваються її близькі, і вважають, що вона могла переплутати дітей, перебуваючи у шоковому стані. Дивіться онлайн проєкт ДНК Свої 2022 випуск 1 від 06.11.2022.
1 випуск проєкту ДНК. Свої дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
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