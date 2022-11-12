Холостяк 12 сезон 3 випуск: хто покинув реаліті 11.11.2022

11 листопада на телеканалі СТБ в ефір вийшов 3 випуск романтичного проєкту Холостяк 12 сезон. Хто покинув шоу Холостяк 12 сезон у 3 випуску від 11.11.2022 – читайте на нашому сайті TV.UA.

На проєкті Холостяк 12 сезон відбулися індивідуальне та групові побачення з претендентками на серце Алекса Топольського. Зустрічі та спілкування з дівчатами допомогли Холостяку зробити свій вибір.

На жаль, у 3 випуску реаліті Холостяк 12 сезон покинула Люда.

Алекс відмітив, що побачення з Людмилою йому дуже сподобалося. Але було одне "але"... це її погляди на виховання дітей, і в них вони розбіжні. Дівчина відмітила, що нормальна позиція, коли дітей іноді треба бити, щоб донестим до них інформацію. Це неприйнятне для Холостяка. Тому він відправив дівчину додому.