Пара на мільйон 1 сезон 10 випуск: хто покинув реаліті 07.11.2022

10 ноября 2022 12:27 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Пара на мільйон 1 сезон 10 випуск: хто покинув реаліті 07.11.2022
Пара на мільйон 2022: хто залишив проєкт у 10 випуску від 07.11.2022
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7 листопада на Новому каналі та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 10 випуск 1 сезону реаліті Пара на мільйон 2022. Хто покинув проєкт Пара на мільйон 2022 у 10 випуску від 07.11.2022 – читайте на сайті TV.UA.

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Що ближче до фіналу, то більше загострюються стосунки між учасниками. Щоб залишитися на проєкті «Пара на мільйон», дехто хитрував та формував коаліцію проти суперників. Наприклад, Стелла Шаповалова здружилася з Дариною Мазай, хоча протягом усього проєкту вони не спілкувалися.

Утім, такий крок не допоміг дівчині залишитися в реаліті Нового каналу – більшість голосів віддали саме проти пари Стелла Шаповалова – Віталій Калініченко.

Дуже вдячний Стеллі та проєкту. Коли прийшов сюди, лише з часом почав усвідомлювати, які в мені відбуваються зміни. Випробування, що ми проходили з тижня в тиждень, справді всіх нас змінили, – зізнався Віталій. – Я б просто посоромився підійти до Стелли в реальному житті. Ось моя пара на мільйон. Я переміг ще тоді, коли вибрав її на першій вечірці!

Пара на мільйон: Віталій Калініченко та Стелла Шаповалова / Пресслужба Нового каналу

Вдячна за знайомство зі своїм партнером і Стелла, адже їм вдалося знайти спільну мову та сформувати сильну пару.

На проєкті я показала високий результат, зустріла хороших людей. Віталій – моя вишенька на тортику, що перла, як бульдозер. Не можу навіть висловити, яке в мене почуття вдячності до нього, це прекрасна людина. Який він вихований, турботливий, як оберігав мене, підтримував, – додала учасниця реаліті Нового каналу. – На «Парі на мільйон» було так круто!

Пара на мільйон: Віталій Калініченко та Стелла Шаповалова / Пресслужба Нового каналу

Імунітет цього тижня вибороли Владислав Москалюк і Анна Настояща – проти них не можна було голосувати.

Лідерами за заробітками стали Андрій Пшеничний і Дарина Мазай, на їхньому рахунку – 120 тис. гривень. Вікторія Шрамко та Денис Семенець змогли заробити 102,5 тис., а Марк Куцевалов і Анастасія Талпа – 90 тис. Владислав і Анна все ще мають нуль на спільному рахунку.

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