Пара на мільйон 1 сезон 10 випуск від 07.11.2022 дивитися онлайн
8 ноября 2022 16:40
Юлія Туренко
Пара на мільйон: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 07.11.2022)
Пресслужба Нового каналу
7 листопада на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 10 випуск 1 сезону проєкту Пара на мільйон. 10 випуск реаліті Пара на мільйон 2022 від 07.11.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 10 випуску реаліті Пара на мільйон
: тема тижня – подорожі. Дівчатам стануть у пригоді знання з географії, адже у першому випробуванні вони проходитимуть кастинг на роль ведучої прогнозу погоди. У випробуваннях за грошову винагороду пари мандруватимуть світом і навіть підкорюватимуть вулкан. У випробуванні за тотем на учасників чекає захоплива подорож за скарбами. Щоб отримати захист на таємному голосуванні, хлопцям доведеться шукати скарби на дні болота та виборювати їх у суперників. Хто з розумників наважиться потопити суперника, аби отримати приз? Дивіться онлайн проєкт Пара на мільйон сезон 1 випуск 10 від 07.11.2022.
10 випуск проєкту Пара на мільйон дивіться 9 листопада онлайн на нашому сайті TV.UA.
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