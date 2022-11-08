МастерШеф. Битва сезонів 12 випуск: хто покинув шоу 05.11.2022

8 ноября 2022 17:09 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф. Битва сезонів 12 випуск: хто покинув шоу 05.11.2022
МастерШеф. Битва сезонів: хто залишив проєкт у 12 випуску від 05.11.2022
instagram.com/masterchefstb

5 листопада на каналі СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 12 випуск кулінарного шоу МастерШеф. Битва сезонів. Хто покинув шоу у 12 випуску МастерШеф. Битва сезонів від 05.11.2022 – читайте на сайті TV.UA.

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За результатами конкурсів тижня, за право залишитись на проєкті «МастерШеф. Битва сезонів» змагалися: Олександр Білодід, Влад Міцкевич, Саша Цвігун, Яна Балог і Саша Кривець. Учасники зайняли свої робочі поверхні. На них були коробки, а під ними – різні продукти. У когось було половина яйця, у когось кокос, у когось – маракуя. Завдання – приготувати страву, яка мала бути точнісінько такою, як цей продукт. Відтворити форму, рельєф, колір, однак без використання самого продукту. На це завдання судді виділили учасникам 2 години.

Найгірше впоралася Яна Балог. Тому саме Яна покинула «МастерШеф. Битва сезонів» у 12 випуску.

Яна Балог / Пресслужба каналу СТБ

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