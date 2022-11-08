МастерШеф. Битва сезонів 12 випуск: хто покинув шоу 05.11.2022 Юлія Туренко

Юлія Туренко Випускаючий редактор Усі статті автора...

МастерШеф. Битва сезонів: хто залишив проєкт у 12 випуску від 05.11.2022 instagram.com/masterchefstb

5 листопада на каналі СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 12 випуск кулінарного шоу МастерШеф. Битва сезонів. Хто покинув шоу у 12 випуску МастерШеф. Битва сезонів від 05.11.2022 – читайте на сайті TV.UA.