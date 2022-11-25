Холостяк 12 сезон 5 випуск від 25.11.2022 дивитися онлайн

25 ноября 2022 12:01 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Холостяк 12 сезон 5 випуск від 25.11.2022 дивитися онлайн
Холостяк 12 сезон: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 25.11.2022)
Пресслужба каналу СТБ

25 листопада на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 5 випуск 12 сезону проєкту Холостяк. 5 випуск шоу Холостяк 12 сезон від 25.11.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 5 випуску проєкту Холостяк 12 сезон: цього тижня Холостяк разом з дівчатами вирушить в Дубай! Романтичні побачення, шалена пристрасть та незабутні емоції – все це у п'ятому випуску реаліті.

Трьох дівчат Алекс запросить на найбільший ринок спецій у місті. Аби приготувати страви, Холостяку та його супутницям потрібно знайти відсутні інгредієнти. Підбирати спецію дівчата будуть із зав'язаними очима. Їм потрібно описати приправу так, щоб Алекс здогадався, про що йде мова. Таке ж завдання чекає й на Холостяка – з зав'язаними очима чоловік має описати дівчатам свій інгредієнт. Алекс переконаний, що такий спосіб допоможе зрозуміти, чи є взаєморозуміння з учасницями. З ким із супутниць виникне найбільший зв'язок? Та як пройде спільний процес приготування їжі на кухні?

А також не пропустіть спонтанне і дуже гаряче індивідуальне побачення. З ким воно буде?  Та невже нова господарка тижня не впорається зі своїми обов'язками? Дивіться онлайн реаліті Холостяк 12 сезон 5 випуск від 25.11.2022.

5 випуск проєкту Холостяк 12 сезон дивіться 4 грудня онлайн на нашому сайті TV.UA.

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