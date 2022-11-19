Танці. World of Dance 3 випуск від 13.11.2022 дивитися онлайн

19 ноября 2022 22:30 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Танці. World of Dance 3 випуск від 13.11.2022 дивитися онлайн
Танці. World of Dance: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 13.11.2022)
Пресслужба каналу СТБ

13 листопада на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 3 випуск проєкту Танці. World of Dance 1 сезон. 3 випуск шоу Танці. World of Dance 2022 від 13.11.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 3 випуску проєкту Танці. World of Dance 1 сезон: українці побачать танці, які дарують любов до життя. На сцені міжнародного формату World of Dance звучатимуть нотки першої симпатії і вже дорослі почуття, для яких танець став початком нового життя. Учасники проєкту танцюватимуть про любов, яка окриляє, бореться за справедливість та піднімає важливі соціальні теми. Чемпіонка України з тверку, найстарша пара та команда Twinkles, що у своїй постановці порушить тему булінгу, – стануть учасниками проєкту Танці. World of Dance 1 сезон. Дивіться онлайн проєкт Танці. World of Dance 1 сезон 3 випуск від 13.11.2022.

3 випуск проєкту Танці. World of Dance 1 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Танці. World of Dance дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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