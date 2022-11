Танці. World of Dance 3 випуск від 13.11.2022 дивитися онлайн

Дивіться у 3 випуску проєкту Танці. World of Dance 1 сезон: українці побачать танці, які дарують любов до життя. На сцені міжнародного формату World of Dance звучатимуть нотки першої симпатії і вже дорослі почуття, для яких танець став початком нового життя. Учасники проєкту танцюватимуть про любов, яка окриляє, бореться за справедливість та піднімає важливі соціальні теми. Чемпіонка України з тверку, найстарша пара та команда Twinkles, що у своїй постановці порушить тему булінгу, – стануть учасниками проєкту Танці. World of Dance 1 сезон. Дивіться онлайн проєкт Танці. World of Dance 1 сезон 3 випуск від 13.11.2022.

