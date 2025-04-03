Шалено закохані: як пройшла київська прем’єра фільму

1 квітня у столичному кінотеатрі «Оскар» у ТРЦ Gulliver відбулась прем’єра фільму «Шалено закохані».

Вихований у неспокійному районі, місцевий бунтівний підліток Клотер закохується в однокласницю Джекі, зачарований її безстрашним духом і гострим розумом. Невдовзі між ними розквітає сильне перше кохання, але пізніше жорстоке бандитське насильство веде його на темний шлях і зрештою розбиває все, що вони будували, особливо після звинувачення у злочині, якого він не скоював. Через багато років їхні долі несподівано перетинаються знову. Незважаючи на абсолютно нове буття кожного, закохані розуміють, що створені одне для одного. Але чи зуміє кохання подолати жагу Клотера до помсти?

Гостями київської прем’єри стали співак та тіктокер LOGVIN, блогерки Ірина Слюнько, Антоніна Носова «Усвідомлена», співак Том Сода, головна редакторка GLORY Лала Цукерман, спадкова відьма Ярослава Федорова, директорка СК Life Діана Ловська та журналіст Кузьма Щарбанюк, акторка та телеведуча Даша Трегубова, ведуча Анна Тульєва, головна редакторка Marie Claire Ірина Татаренко, співачка та акторка Поліна Ніколаєнко та інші.

Гостей пригощали San Mare та Alviva. Інформаційними партнерами виступили Tochka.net та Marie Claire. Також підтримав прем'єру izibank.

Після перегляду фільму своїми враженнями поділилася блогерка Ірина Слюнько:

«Головні герої демонструють вражаючу гру, передаючи глибину емоцій своїх персонажів».

Стрічка «Шалено закохані» стартує в українському прокаті з 3 квітня.