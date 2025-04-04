Настя Балог презентує акустичну версію та відео на хіт «Калатало»

4 квітня 2025 12:30 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Настя Балог презентує акустичну версію та відео на хіт «Калатало»
Настя Балог презентує акустичну версію та відео на хіт «Калатало»
Пресслужба

Сьогодні «Калатало» Насті Балог отримало нове звучання – акустичне.

Рік тому «Калатало» вперше з’явилося на музичних платформах й одразу відгукнулося у серцях, у навушниках, в TikTok, у радіоефірах – у мільйонів людей, які співпереживали цій простій, але дуже особистій історії.

Артистка переконана, що пісня стала хітом не тому, що на це працювала промокампанія, а тому, що в пісні було щось дуже справжнє. Те, що важко пояснити словами, але легко впізнати, коли чуєш.

Сьогодні «Калатало» отримало нове звучання – акустичне. Чесніше, глибше, ближче. Без електроніки. Без прикрас. Настя Балог повертає цю пісню до самого її ядра: голосу, слів і, що найважливіше, емоцій, з яких усе починалося.

Коли я випускала цей трек, я навіть і не думала, що він може стати хітом. Але коли побачила, скільки людей підтримало трек, я зрозуміла, що чесність зробила цю пісню справді потужною. У цій акустичній версії я захотіла повернутися до того стану. Залишити лише те, що дійсно має значення, – розповідає Настя.

Цього разу музичне відео на «Калатало» зовсім інше. Якщо перший кліп був більш режисерським і образним, то нова версія – максимально проста й щира.  У кадрі тільки Настя та музиканти. Ніяких спецефектів, ніякого пафосу – лише музика, жива присутність і справжні емоції.

Артистка зазначає, що в задумі було створити таку атмосферу, мов це концерт для своїх. Для тих, хто вже знає цю пісню, але хоче відчути її інакше: ніжніше, глибше, ближче.

Я мріяла, щоб ця версія звучала і виглядала, як мініконцерт для найближчих. Ніби ти сидиш поруч, на підлозі, з чашкою чаю і слухаєш, як хтось співає свою правду. Я б не сказала, що це кліп. Це – збережений на відео момент, – ділиться співачка.

Акустична версія «Калатало» вже доступна на всіх стримінгових платформах, а музичне відео можна переглянути на офіційному YouTube-каналі Насті Балог.

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