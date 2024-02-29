Настя Балог заспівала про кохання, що бореться за своє існування

Настя Балог вразила слухачів новим проникливим треком «Калатало».

Пісня «Калатало» – це емоційна розповідь про кохання, яке бореться за своє існування. Історія розгортається навколо двох людей, чиї стосунки на межі розриву. Ця тема, на жаль, близька багатьом парам, що переживають випробування відстанню, важких психологічних змін, бо деяких закоханих війна зблизила, а інших навпаки віддалила один від одного. Але співачка все ж закликає боротися за своє кохання, знаходити шляхи вирішення проблем, якщо це ще можливо, та не втрачати віру.

Я хотіла, щоб ця пісня наповнювала, стала своєрідною рефлексією про перехрестя, на якому лише тобі вирішувати куди йти, – каже Настя Балог.

Співачка зізнається, що трек «Калатало» став для неї особливим, а до його створення вона ставилась з особливим трепетом. Бо справді, сьогодні тема іспитів кохання доволі болюча, але актуальна. Для когось виклик – це відстань, у інших - ревнощі.

Кохання під час війни – це щось зовсім інше. Це про страх, про біль, тепло і сльози. Але треба памʼятати, що кохання лікує та мотивує, – ділиться співачка.

Варто нагадати, що крайній реліз Насті Балог «Острів щастя» неабияк зачарував фанатів. Тож співачка сподівається, що «Калатало» не лише змусить серце битись частіше, а й потрапить в душу слухачам.