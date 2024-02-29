Настя Балог заспівала про кохання, що бореться за своє існування
Настя Балог вразила слухачів новим проникливим треком «Калатало».
Я хотіла, щоб ця пісня наповнювала, стала своєрідною рефлексією про перехрестя, на якому лише тобі вирішувати куди йти, – каже Настя Балог.
Співачка зізнається, що трек «Калатало» став для неї особливим, а до його створення вона ставилась з особливим трепетом. Бо справді, сьогодні тема іспитів кохання доволі болюча, але актуальна. Для когось виклик – це відстань, у інших - ревнощі.
Кохання під час війни – це щось зовсім інше. Це про страх, про біль, тепло і сльози. Але треба памʼятати, що кохання лікує та мотивує, – ділиться співачка.
Варто нагадати, що крайній реліз Насті Балог «Острів щастя» неабияк зачарував фанатів. Тож співачка сподівається, що «Калатало» не лише змусить серце битись частіше, а й потрапить в душу слухачам.