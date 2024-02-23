Ольга Ракіцька презентувала пісню про кожного українця, якого торкнулася війна

23 лютого 2024 11:00 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Ольга Ракіцька презентувала пісню про кожного українця, якого торкнулася війна
Ольга Ракіцька презентувала пісню про кожного українця, якого торкнулася війна
Пресслужба

Співачка Оля Ракіцька після успіху на 15 млн у ТікТок із треком «В цей новий рік» видає оновлену версію свого першого хіта «Моє місто».

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Робота присвячена рідному місту, яке довелося залишити через війну. Пісня насамперед розповідає особисту історію Олі, яка ось уже 10 років не може повернутися до рідного Донецька.  

У свій час перша версія цього треку стала гімном мешканців східних областей і стала підтримкою для «першої хвилі» переселенців від військової агресії, що триває з 2014 року.

Нині, коли війна вже не оминула жодної української родини, пісня набула нового змісту, і пронизливе виконання співачки передало крик зболеної душі усіх наших співгромадян, яким у пошуках безпеки для себе та своїх дітей довелося покинути не тільки свої міста, але й свою країну. Але попри все, пісня сповнена віри, яка і допомагає триматись усім нам і вистояти в життєвих випробуваннях.

Віри в те, що над усіма українськими містами зійде Сонце, і їхні жителі знову зустрінуться там під мирним небом.

Разом із піснею «Моє місто» співачка анонсує на початок весни вихід свого другого альбому.

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