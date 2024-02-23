Ольга Ракіцька презентувала пісню про кожного українця, якого торкнулася війна

Співачка Оля Ракіцька після успіху на 15 млн у ТікТок із треком «В цей новий рік» видає оновлену версію свого першого хіта «Моє місто».

Робота присвячена рідному місту, яке довелося залишити через війну. Пісня насамперед розповідає особисту історію Олі, яка ось уже 10 років не може повернутися до рідного Донецька.

У свій час перша версія цього треку стала гімном мешканців східних областей і стала підтримкою для «першої хвилі» переселенців від військової агресії, що триває з 2014 року.

Нині, коли війна вже не оминула жодної української родини, пісня набула нового змісту, і пронизливе виконання співачки передало крик зболеної душі усіх наших співгромадян, яким у пошуках безпеки для себе та своїх дітей довелося покинути не тільки свої міста, але й свою країну. Але попри все, пісня сповнена віри, яка і допомагає триматись усім нам і вистояти в життєвих випробуваннях.

Віри в те, що над усіма українськими містами зійде Сонце, і їхні жителі знову зустрінуться там під мирним небом.

Разом із піснею «Моє місто» співачка анонсує на початок весни вихід свого другого альбому.