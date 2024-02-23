Ольга Ракіцька презентувала пісню про кожного українця, якого торкнулася війна
Співачка Оля Ракіцька після успіху на 15 млн у ТікТок із треком «В цей новий рік» видає оновлену версію свого першого хіта «Моє місто».
У свій час перша версія цього треку стала гімном мешканців східних областей і стала підтримкою для «першої хвилі» переселенців від військової агресії, що триває з 2014 року.
Нині, коли війна вже не оминула жодної української родини, пісня набула нового змісту, і пронизливе виконання співачки передало крик зболеної душі усіх наших співгромадян, яким у пошуках безпеки для себе та своїх дітей довелося покинути не тільки свої міста, але й свою країну. Але попри все, пісня сповнена віри, яка і допомагає триматись усім нам і вистояти в життєвих випробуваннях.
Віри в те, що над усіма українськими містами зійде Сонце, і їхні жителі знову зустрінуться там під мирним небом.
Разом із піснею «Моє місто» співачка анонсує на початок весни вихід свого другого альбому.