ДНК. Свої 3 випуск від 20.11.2022 дивитися онлайн

Дивіться у 3 випуску проєкту ДНК. Свої 2022: рашисти ніколи не зможуть нас перемогти, допоки існують такі українці, як волонтер Григорій Янченко. Відео з безстрашним дядьком Гришою облетіло весь світ. На ньому легендарный волонтер у вишиванці в окупованому Херсоні просто на очах російських військових збирає кошти для ЗСУ. І робить це під Гімн України та «Червону калину». Та за два тижні до події, в яку він так сильно вірив, дядько Гриша зник. Куди зникла пошукова команда ДНК. Свої? Чи отримала родина Григорія Янченка відповідь на питання, куди подівся їх герой? Та чи сталася у студії довгоочікувана зустріч своїх? Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 2022 випуск 3 від 20.11.2022.
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