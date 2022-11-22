ДНК. Свої 3 випуск від 20.11.2022 дивитися онлайн

22 ноября 2022 19:28 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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ДНК. Свої 3 випуск від 20.11.2022 дивитися онлайн
ДНК. Свої: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 20.11.2022)
Пресслужба каналу СТБ

20 листопада на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 3 випуск проєкту ДНК. Свої. 3 випуск проєкту ДНК. Свої 2022 від 20.11.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 3 випуску проєкту ДНК. Свої 2022: рашисти ніколи не зможуть нас перемогти, допоки існують такі українці, як волонтер Григорій Янченко. Відео з безстрашним дядьком Гришою облетіло весь світ. На ньому легендарный волонтер у вишиванці в окупованому Херсоні просто на очах російських військових збирає кошти для ЗСУ. І робить це під Гімн України та «Червону калину». Та за два тижні до події, в яку він так сильно вірив, дядько Гриша зник. Куди зникла пошукова команда ДНК. Свої? Чи отримала родина Григорія Янченка відповідь на питання, куди подівся їх герой? Та чи сталася у студії довгоочікувана зустріч своїх? Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 2022 випуск 3 від 20.11.2022.

3 випуск проєкту ДНК. Свої 2022 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту ДНК. Свої дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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