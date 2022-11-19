ДНК. Свої 2 випуск від 13.11.2022 дивитися онлайн Юлія Туренко

Юлія Туренко Випускаючий редактор Усі статті автора...

ДНК. Свої: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 13.11.2022) Пресслужба каналу СТБ

13 листопада на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 2 випуск проєкту ДНК. Свої. 2 випуск проєкту ДНК. Свої 2022 від 13.11.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.