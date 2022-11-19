ДНК. Свої 2 випуск від 13.11.2022 дивитися онлайн

Дивіться у 2 випуску проєкту ДНК. Свої 2022: до команди ДНК. Свої по допомогу одночасно звернулися дві родини. В окупованому Енергодарі у них залишилися старенькі батьки, які, за іронією долі, проживають на одній вулиці. Два тижні тому з батьками пропав будь-який зв’язок. Обидві родини не знаходили собі місця і боялися дізнатись про найстрашніше. Що дізналася команда проєкту завдяки волонтерам та кому з двох родин пощастить обійнятись з батьками в студії? Дивіться онлайн проєкт ДНК Свої 2022 випуск 2 від 13.11.2022.
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