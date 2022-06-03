Ірма Вітовська звернулася до російських матерів і дружин

3 июня 2022 13:00 Туренко Андрей
Ірма Вітовська звернулася до російських матерів і дружин
Актриса Ірма Вітовська
пресс-служба канала Украина

Поки одні росіяни вибачаються в повідомленнях за війну, а їхні солдати грабують будинки в Україні, Ірма Вітовська вирішила запропонувати їм дещо інше.

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Уже весь світ знає, що відправляли російські солдати додому, знаходячись в Україні: пральні машини, дитячі іграшки, жіночу білизну, навіть унітази… Ірма Вітовська вражена тим, що жінки цих чоловіків навіть не запитали, чому ці речи без чеків, дитячі іграшки зовсім не новенькі, і взагалі – де їхні господарі.

Якщо ви такі бідні регіони й такі голодні до поношеної жіночої білизни, чого ви перлися в Україну? – запитала ворога Ірма Вітовська. – Як сказав один російський блогер: «Для цього треба було поїхати в Москву й пограбувати пару магазинів». Навіщо було проливати стільки крові в нас, у вас, якщо пральна машина – це квінтесенція вашого походу в Україну?

Актриса Ірма Вітовська / пресс-служба

Актриса вражена, що не тільки солдати, але навіть їхні родичі не вважають ганебним користуватись речами, які хтось надягав, тримав у руках, прав, чинив. 

Москва й Пітер – це два міста, які обкрадають ваші регіони й живуть прекрасно, – сказала актриса. – Ви живете в дупі, у гівні, у дотаціях і злиднях. Чому ви їдете в іншу країну? Їдьте до вашої столиці, і тоді не треба нікого вбивати, бо, я думаю, ніхто з москвичів не висуне носа. Вони – сцикуни, тому що не можуть вийти на вулицю й знести це чудовисько, яке сидить у них в Кремлі.

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Актриса, яка на власні очі бачить і добре розуміє, що відбувається в нашій країні, не стримувала емоцій під час інтерв’ю. 

Поїдьте й пограбуйте свої магазини, – запропонувала вона агресору, – ви забезпечите себе на три роки вперед.

Актриса Ірма Вітовська з сином / пресс-служба

Українська зірка вражена, чому жінки в Росії не запитали своїх чоловіків або синів, які поїхали начебто «рятувати» нас, а самі грабують будинки й потім несуть чужі речі на пошту.

Жодних питань – одні висновки. І нас ще запитують, чи зможемо ми колись пробачити ворога…

Нагадаємо, 

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