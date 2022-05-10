Ірма Вітовська зізналася, чому не виїхала з України

10 мая 2022 14:30 Туренко Андрей
Ірма Вітовська зізналася, чому не виїхала з України
Акторка Ірма Вітовська
пресс-служба

Акторка серіалу «Молода» на Новому каналі Ірма Вітовська розповіла про війну та сина.

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Усі знають Ірму Вітовську як прекрасну акторку, та чи не найважливіша її роль — бути мамою. Разом із чоловіком вона виховує 11-річного сина Ореста щирим патріотом, про що розповідала в численних інтерв’ю. 

Заради нього під час повномасштабного вторгнення акторка була змушена поїхати на захід України. 

Коли на початку війни люди масово виїжджали з Києва, я хотіла лишитися. Та за пару днів зрозуміла, що синові буде краще в безпеці, та й батьки хвилювались за нас. Ми живемо на 18-му поверсі на досить відкритому просторі – це було небезпечно, – розповіла акторка.

Ірма Вітовська з сином / пресс-служба

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Нині акторка активно волонтерить – допомагає переселенцям. Не забуває вона й говорити з сином про те, що роблять рашисти в Україні. 

Синові я розповідаю про ціну його безпеки. Хтось страждає просто тому, що живе в південній, східній Україні чи в Київській області. Він має знати, цінувати, що зміг поїхати до родини в безпечне місце, – каже вона. – Ми принципово не виїжджали з України, розумію, що я тут більше потрібна, ніж за кордоном, тому й син зі мною. Поки ж усі наші думки – на сході та півдні України, там, де наші воїни вирішують наше майбутнє.

Нагадаємо, 

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