Ірма Вітовська зізналася, чому не виїхала з України

Акторка серіалу «Молода» на Новому каналі Ірма Вітовська розповіла про війну та сина.

Усі знають Ірму Вітовську як прекрасну акторку, та чи не найважливіша її роль — бути мамою. Разом із чоловіком вона виховує 11-річного сина Ореста щирим патріотом, про що розповідала в численних інтерв’ю.

Заради нього під час повномасштабного вторгнення акторка була змушена поїхати на захід України.

Коли на початку війни люди масово виїжджали з Києва, я хотіла лишитися. Та за пару днів зрозуміла, що синові буде краще в безпеці, та й батьки хвилювались за нас. Ми живемо на 18-му поверсі на досить відкритому просторі – це було небезпечно, – розповіла акторка.

Ірма Вітовська з сином / пресс-служба

Нині акторка активно волонтерить – допомагає переселенцям. Не забуває вона й говорити з сином про те, що роблять рашисти в Україні.

Синові я розповідаю про ціну його безпеки. Хтось страждає просто тому, що живе в південній, східній Україні чи в Київській області. Він має знати, цінувати, що зміг поїхати до родини в безпечне місце, – каже вона. – Ми принципово не виїжджали з України, розумію, що я тут більше потрібна, ніж за кордоном, тому й син зі мною. Поки ж усі наші думки – на сході та півдні України, там, де наші воїни вирішують наше майбутнє.

Нагадаємо,