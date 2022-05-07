Ірма Вітовська – про життя після війни: В нас є обов’язок перед загиблими

Акторка Ірма Вітовська розповіла, за чим сумує з мирних буднів, та якими бачить українців після перемоги.

У кожного після 24 лютого з’явилась одна мрія – перемогти росіян. Поки наші воїни роблять усе можливе на фронті, аби наблизити перемогу, волонтери теж діють у цьому напрямку. Акторка Ірма Вітовська долучилася до їхніх рядів і активно допомагає вимушеним переселенцям. Якби не російська навала, цієї весни вона б мала круті вистави, прем’єру серіалу «Молода» на Новому каналі та багато інших класних проектів. Але росіяни на чолі з путіним вирішили її та інших українців «рятувати» від щасливого життя. Новий канал поспілкувався з акторкою та дізнався, які в неї післявоєнні мрії.

Зараз намагаюся не думати, що буде після перемоги, а своїми діями наближати її, – розповіла Ірма. – Вірю, що ми все відбудуємо й будемо жити з пам’яттю про тих, кого втратили. Жити за них і щодня пам’ятати про них, щоб не розчинитися в симпатії і сентиментах до іншої країни. Хочеться, щоб українці знали: ми є нова політична нація, ми – окремий народ, ми – незалежні, ми – Україна, яка відродилася, піднялася над собою, в якій прокинувся дух наших предків, замордованих і страчених практично тою самою системою і тим самим ворогом, що прийшов сьогодні. З тим же завзяттям, з яким відвойовуємо кожен клаптик землі, ми маємо й відбудуватися. Залишити всі свої слабкості і збочення – моральні, духовні, будь-які. Повинні стати прикладом для нового світу, якому зараз показуємо незламність і силу духу народу, що бореться за право бути на мапі світу. Ми маємо показати, що можемо знищити все криве й лукаве в нас.

Акторка зізнається, що після перемоги охоче повернеться на сцену.

Сподіваюся, що коли будемо все відбудовувати, запуститься і культура, яка має це цементувати. Я хочу працювати, хочу повернутися у професію, – каже вона. – Зрозуміло, що ще литимуться сльози. Бо всі заморожені емоції вийдуть. Будемо дуже багато плакати. Відчувати здоровий, нормальний жаль і трішки сорому, що вижили, а хтось ні. І не головне, якими ми увійшли у війну, головне, якими вийдемо з неї. Адже кожен розуміє свої скелети, що він робив з 2014 року. Можливо, не хотів чути про війну чи сприймав її легко – всі знають про себе все. І кожному бажаю вийти з війни новим громадянином великої країни. Адже в нас є обов’язок перед загиблими, перед тими, хто не прожив навіть першого року життя, обов’язок теж стати великими.

А за чим з мирного життя вона сумує найбільше?

Ні за чим не сумую. Живу очікуванням прозріння росіян, – зізналася Ірма Новому каналу.