Леся Нікітюк розповіла, що вражає її у волонтерстві

6 мая 2022 14:00 Туренко Андрей
Леся Нікітюк розповіла, що вражає її у волонтерстві
Телеведуча Леся Нікітюк
instagram.com/lesia_nikituk

Від початку повномасштабного наступу росії на Україну ведуча Нового каналу Леся Нікітюк допомагає переселенцям та військовим.

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Щоб наблизити перемогу у війні проти росії, українці роблять все можливе та неможливе. Наприклад, ведуча Леся Нікітюк організувала координаційний центр, центр для переселенців, а також підтримує Збройні Сили України.

Те, що я роблю для армії, — крапля в морі у порівнянні з тим, що роблять інші. Девід Бекхем віддав свою сторінку в Instagram українській лікарці з Харкова, Міла Куніс і Ештон Катчер зібрали 35 мільйонів доларів на допомогу Україні, Мадонна знімає відео, в яких підтримує нашу країну, Бенедикт Камбербетч запросив до себе українські сім'ї… — розповіла Леся. — По краплі створимо величезне цунамі, яке здатне зробити диво, а ми своєю чергою зможемо і нагодувати, і обігріти, і допомогти всім наших людям — військовим, переселенцям, дітям. Ця хвиля здатна просто накрити і вижити з України всю ту нечисть, яка зараз увірвалася на нашу землю.

Телеведуча Леся Нікітюк / instagram.com/lesia_nikituk

Волонтерити непросто, але Нікітюк щодня надихають люди, яким вона допомагає, та інші волонтери.

Якось до мене звернулися люди з-за кордону й попросили передати українським військовим на передову… іспанський хамон. Тоді вони сказали, що хочуть, аби наші хлопці смакували цим хамоном, а росіяни давилися слиною, поїдаючи свій прострочений пайок. Ця ситуація дуже підняла мені настрій, — усміхнулася ведуча. — Дуже багато сил дає те, що поруч моя сім'я і те, що я бачу, як борються всі українці, навіть ті, які зараз за кордоном. Мені дають сили переселенці, з якими щовечора спілкуюся. Мені дає сили фраза, яку говорить кожна людина, змушена залишити свою домівку: «Ми повернемося!»

Телеведуча Леся Нікітюк / instagram.com/lesia_nikituk

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Леся впевнена, що після перемоги у війні українці заживуть так добре, як не жили раніше.

Ми — лідери світу, і це навіть не обговорюється. Україна стане кращою в тисячі разів — з новими будівлями, школами, квітучими садами та парками. І я ще раз поїду в подорож Україною, зніму новий сезон «Le Маршрутки», і всі побачать, яка прекрасна наша земля, — додала Нікітюк.

Нагадаємо, 

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