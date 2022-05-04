Поліна Логунова вперше розповіла про причини розлучення з Дмитром Ступкою
Ведуча та акторка Поліна Логунова розповіла подробиці шлюборозлучного процесу з Дмитром Ступкою та зізналась, як наважилась на розмову з 5-річною донькою на цю тему.
Я думаю, що ми до цього йшли якийсь час і зрозуміли, що, напевно, нам краще буде окремо. І ось ми вже на фінішній прямій шлюборозлучного процесу, проте причини цього рішення я оголошувати не стану, думаю, Дмитро – теж. Зробимо по-американськи, офіційна версія – не зійшлися характерами, – коментує Поліна Логунова в інтерв’ю з журналістами каналу «Україна».
Про це треба чесно говорити. Потрібно пояснювати дитині, що таке в житті буває, тато з мамою живуть якийсь час, кохають одне одного, але щось може відбутися всередині відносин. Та це завжди вибір з обох боків. Тому на сьогоднішній день ми вирішили, що краще нам буде жити окремо. І тому у нас зараз трошки інше життя, – розповіла акторка.
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