Поліна Логунова вперше розповіла про причини розлучення з Дмитром Ступкою

4 мая 2022 11:13 Туренко Андрей
Поліна Логунова вперше розповіла про причини розлучення з Дмитром Ступкою
Поліна Логунова та Дмитро Ступка
пресс-служба канала Украина

Ведуча та акторка Поліна Логунова розповіла подробиці шлюборозлучного процесу з Дмитром Ступкою та зізналась, як наважилась на розмову з 5-річною донькою на цю тему.

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Відоме подружжя Дмитро Ступка і Поліна Логунова у вересні 2020 року переїхали жити в Америку. Проте вже в січні вирішили розлучитись. Ведуча зізнається – до цього вони йшли досить довго, а наважившись на серйозний крок, підійшли до нього з повною відповідальністю. 

Я думаю, що ми до цього йшли якийсь час і зрозуміли, що, напевно, нам краще буде окремо. І ось ми вже на фінішній прямій шлюборозлучного процесу, проте причини цього рішення я оголошувати не стану, думаю, Дмитро – теж. Зробимо по-американськи, офіційна версія – не зійшлися характерами, – коментує Поліна Логунова в інтерв’ю з журналістами каналу «Україна».

Поліна Логунова з донькою / пресс-служба канала Украина

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Колишнє подружжя зберегло теплі відносини і продовжують опікуватись 5-річною донькою Богданою.  А ось перед тим, як повідомити малечі невтішну новину, Поліна Логунова прослухала чимало рекомендацій психологів.

Про це треба чесно говорити. Потрібно пояснювати дитині, що таке в житті буває, тато з мамою живуть якийсь час, кохають одне одного, але щось може відбутися всередині відносин. Та це завжди вибір з обох боків. Тому на сьогоднішній день ми вирішили, що краще нам буде жити окремо. І тому у нас зараз трошки інше життя, – розповіла акторка.

Нагадаємо, 

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