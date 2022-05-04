Поліна Логунова вперше розповіла про причини розлучення з Дмитром Ступкою Туренко Андрей

Поліна Логунова та Дмитро Ступка пресс-служба канала Украина

Ведуча та акторка Поліна Логунова розповіла подробиці шлюборозлучного процесу з Дмитром Ступкою та зізналась, як наважилась на розмову з 5-річною донькою на цю тему.