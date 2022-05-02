Андрій Данилко розповів про подарунки від російських олігархів

Співак Андрій Данилко розповів, кого б з росіян хотів образити найбільше.

Шоумен та співак Андрій Данилко одним з першим в Україні постраждав від російської фабрики фейків.

Я весь час хочу образити Володимира Соловйова. І Олену Блін. Тому що один – каструля, а друга – дупа з очима. Тому що той дзвенить і торохтить. Хочеться сказати: «Ну ти ж падло». І він: «Так, ну а що?». То ця Альона Блін вириває з контексту моє інтерв'ю з Гордоном, де я розповідаю історію з приводу фрази «Раша, гудбай», вона це подає: «Дивіться, він підтвердив, що співає цю пісню». Їй люди пишуть: «Олено, як Вам не соромно, ви ж там якось вирвали із контексту, послухайте до кінця». Я ж, наївна душа, знаходжу її телефон, пишу їй, шанобливо, на Ви: «Олено, візьміть трубочку, це Андрій Данилко з Києва». Тиша. Бачу – прочитала. Я почекав до вечора і пишу: «Сподіваюся, вам соромно». Три точки. Вона прочитала це, теж побачив. Але ось так ти робиш – все, тоді ти – дупа з очима, - сказав в інтерв’ю «Зірковому шляху» на каналі «Україна» Данилко.

Співак Андрій Данилко / пресс-служба канала Украина

Артист розповів, що багато російських зірок залежні від олігархів і не мають власної думки, а тому очікувати від них чіткої позиції марно. За словами Данилка, він не заводив дружби з олігархами. На концертах робив свою роботу й їхав.

Я знаю характер Колі Баскова. В нього такий жанр. Ми товаришували. Я десь розумію момент цього пристосуванства, якоїсь участі у суботниках, скажімо. Це коли, наприклад, вам якийсь олігарх щось дарує, і якщо ти береш цей подарунок, ти вже зобов'язаний. І якщо тобі подзвонять люди, які живуть у Москві, ти вже винен. Я ніколи нічого не брав. Звичайно, мені давали, теж пропонували на великих корпоративах. Ми могли випити на сцені з господарями чи з олігархом та швиденько змотатися. У нас принцип - ніколи не сідати за стіл. Деякі інші артисти сідали за столи, спілкувалися. Вони заводили добрих знайомих і відразу нових замовників. Тому що зібрати концерти сольні, касу – я дуже сумніваюся, що Коля це здатний зробити. Тому йому потрібно перебувати біля годівниці, мати впливових покровителів, треба бути присутнім на ТБ. Він думає лише про себе. Повірте, ні про яку Росію не думає. Це абсолютно зациклена на собі людина, - поділився Андрій.

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