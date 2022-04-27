Андрій Данилко розповів, з ким планує святкувати перемогу України у війні з росією Туренко Андрей

Співак Андрій Данилко пресс-служба канала Украина

Співак Андрій Данилко зізнався «Зірковому шляху» на каналі «Україна», як буде святкувати перемогу України.