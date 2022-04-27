Андрій Данилко розповів, з ким планує святкувати перемогу України у війні з росією

27 апреля 2022 11:04 Туренко Андрей
Андрій Данилко розповів, з ким планує святкувати перемогу України у війні з росією
Співак Андрій Данилко
пресс-служба канала Украина

Співак Андрій Данилко зізнався «Зірковому шляху» на каналі «Україна», як буде святкувати перемогу України.

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Шоумен Андрій Данилко з першого дня війни відмовився залишати Київ. Артист розповів, що почувався зібраним, навіть коли не знав, як буде розвиватися ситуація далі. 

У мене було кілька пропозицій, але я їх навіть не розглядав. Не знаю чому. Мені хотілося лишитися вдома. І думав: «Так, бомбосховища тут, валіза, рюкзак я зібрав, все у мене по поличках». Я швиденько зробив таку підготовчу роботу. Не було зрозуміло, що відбувається. Ти не знаєш, звідки і як це станеться. І ти ще перебуваєш під цим впливом: «Такого бути не може. Як це, Київ бомбитимуть?». Але я вам скажу – я жодного грама не випив. Я навіть про це не думав. Я мушу вранці прокинутися не опухлий, у робочому стані. Регулювальник – ви туди, сюди, де ми сміття висипаємо, комендантська година. У мене в гороскопі написано, що Терези у стресовій ситуації навпаки мобілізуються. І, можливо, такі тепличні умови нас розслаблюють і ми перестаємо видавати щось. Це я теж можу за собою помітити, - сказав Данилко.

Співак Андрій Данилко / пресс-служба канала Украина

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Артист розповів, що вони з «мамою» Інною Білоконь вже знають, яке свято підготують на День Перемоги. 

Те, що стосується свят – ми з Інною легко та швидко. Ми зробимо зідзвон. Зваримо картоплю. І хто буде в Києві, я беру, скажімо, наші друзі, хто в колективі, в офісі, зустрінемося на нашій явочній квартирі. Ми раз так вже практикували, - поділився Андрій.

Нагадаємо, 

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