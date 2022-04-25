Зірка Супермоделі по-українськи Віка Маремуха розповіла, як дізналася про вагітність

Фіналістка другого сезону реаліті «Супермодель по-українськи» (Новий канал) Віка Маремуха зізналася, якою була її реакція на позитивний тест.

Ще восени минулого року Віка Маремуха говорила своєму чоловікові, французькому мільйонеру Луї, що не готова до появи дітей. А вже в грудні подружжя дізналося, що вони скоро стануть батьками.

Для фіналістки реаліті «Супермодель по-українськи» це стало такою несподіванкою, що вона списала перші симптоми вагітності на… вакцинацію від COVID-19.

На початку грудня я почувалася дуже дратівливою та швидко втомлювалася на тренуваннях. 9 грудня вакцинувалася бустерною дозою Pfizer. За день до відльоту у Францію до родичів Луї і за три дні до дати в календарі в мене почалися критичні дні. Списала все на вакцину, тому що після лікування ендометріозу вони в мене регулярні і день у день, — розповіла Віка. — У Франції я пила вино, багато їла і спала. Почали дуже боліти груди. Критичні дні були дивними – то йшли, то ні. Тренуватися стало ще важче. І я знову списувала все на вакцину. Зробила опитування в Instagram, чи мав хтось схоже після вакцини. І тут мені написала подруга: «Зроби тест на всяк випадок».

Віка Маремуха з чоловіком / instagram.com/vicky_mare

Наприкінці грудня, коли Віка разом із Луї були в горах, вона таки вирішила зробити тест на вагітність.

Чіткі дві рожеві смужки. Витріщила очі. Перші думки: мабуть, здалося, та ні, мабуть, тест бракований, та ну… Шок… Паніка… Крутили з Луї тест по черзі в руках, і в обох була дурнувата усмішка та очі по п’ять копійок, — згадує фіналістка модельного реаліті Нового каналу. — Луї чухав потилицю, я панікувала: «Це ж усі плани накрилися, це ж життя зміниться, це як, що…» Наївною я тоді була, не знала, які випробування на нас чекають попереду.

Зірка Супермоделі по-українськи Віка Маремуха / instagram.com/vicky_mare

Перший час Маремусі було складно прийняти зміни, які на неї очікують. Але їй допомогла підтримка чоловіка, сім’ї та близьких друзів. Зараз вона щаслива бути вагітною та тішиться думкою, що скоро стане мамою. А ще переконана — вони з Луї будуть чудовими батьками.

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