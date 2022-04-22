Соліст гурту KALUSH ORCHESTRA розповів, чи підтримує зв'язок з Аліною Паш
22 апреля 2022 13:37
Соліст гурту KALUSH ORCHESTRA Олег Псюк
instagram.com/kalush.official
Соліст гурту KALUSH ORCHESTRA Олег Псюк розповів, як готується до Євробачення під час війни.
KALUSH ORCHESTRA. Букмекери переконані, пісня «Стефанія», з якою гурт поїде на пісенний конкурс, має всі шанси на перемогу.
Пісня «Стефанія», в першу чергу, присвячена моїй мамі. Після початку війни трек почав набувати нових значень, почали порівнювати: «Україна - моя мати», співати своїм матерям. Ця пісня тепер в серцях всіх українців. Багато людей називають її гімном війни, я б краще її назвав «гімн нашої перемоги», - сказав в інтерв’ю «Зірковому шляху» соліст гурту KALUSH ORCHESTRA. - Те що ми зараз на першому місці у букмекерів – це правда, але ми були і на 5 місці до війни. І це теж високий показник, тож наша пісня сподобалась, вона українською. У нас ціль, щоб українська музика була популярною не тільки в Україні, а і в цілому світі. Конкурс Євробачення – це гарний ресурс, на якому можна досягти такої мети.
Гурт KALUSH ORCHESTRA / instagram.com/kalush.official
Ми спілкувалися з Аліною не раз, все добре. Зараз про наш імовірний дует говорити не на часі, але я не виключаю такої можливості, - поділився Олег Псюк.
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