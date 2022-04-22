Соліст гурту KALUSH ORCHESTRA розповів, чи підтримує зв'язок з Аліною Паш

22 апреля 2022 13:37 Туренко Андрей
Соліст гурту KALUSH ORCHESTRA розповів, чи підтримує зв'язок з Аліною Паш
Соліст гурту KALUSH ORCHESTRA Олег Псюк
instagram.com/kalush.official

Соліст гурту KALUSH ORCHESTRA Олег Псюк розповів, як готується до Євробачення під час війни.

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Після дискваліфікації співачки Аліни Паш на національному відборі на конкурс Євробачення, Україну в Туріні буде представляти гурт KALUSH ORCHESTRA. Букмекери переконані, пісня «Стефанія», з якою гурт поїде на пісенний конкурс, має всі шанси на перемогу.

Пісня «Стефанія», в першу чергу, присвячена моїй мамі. Після початку війни трек почав набувати нових значень, почали порівнювати: «Україна - моя мати», співати своїм матерям. Ця пісня тепер в серцях всіх українців. Багато людей називають її гімном війни, я б краще її назвав «гімн нашої перемоги», - сказав в інтерв’ю «Зірковому шляху» соліст гурту KALUSH ORCHESTRA. - Те що ми зараз на першому місці у букмекерів – це правда, але ми були і на 5 місці до війни. І це теж високий показник, тож наша пісня сподобалась, вона українською. У нас ціль, щоб українська музика була популярною не тільки в Україні, а і в цілому світі. Конкурс Євробачення – це гарний ресурс, на якому можна досягти такої мети.

Гурт KALUSH ORCHESTRA / instagram.com/kalush.official

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Зараз команда готується до Євробачення. Нажаль, гурт не мав можливості репетирувати, так як хотілося, через те що учасники не могли особисто зустрітися довгий час. Тепер, запевняє вокаліст колективу, вони будуть працювати в екстрарежимі. Всі питання з організаторами конкурсу з української сторони Національною суспільною телерадіокомпанією України гурт узгодив, також соліст колективу поділився подробицями стосунків зі співачкою Аліною Паш.

Ми спілкувалися з Аліною не раз, все добре. Зараз про наш імовірний дует говорити не на часі, але я не виключаю такої можливості, - поділився Олег Псюк.

Нагадаємо, 

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