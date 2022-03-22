Пісня Kalush Orchestra "Стефанія" б'є рекорди у YouTube
Український гурт Kalush Orchestra представлятимуть Україну на пісенному конкурсі Евробачення-2022 в Турині.
Підписники гурту пишуть, що зараз, коли країна переживає страшну війну, ця пісня як ніколи лунає у них на повторі. Відмітимо, що "Стефанія" і за кордоном дуже відома. Часто її можна почути під час мирних маршів на підтримку України.
Зараз учасники гурту на рідній землі: лідер "Калушу" Олег Псюк займається волонтерством, і вже створив власну організацію, яка допомагає переселенцям знайти житло і ліки. Музикант гурту КилимМен став бійцем тероборони.
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