Пісня Kalush Orchestra "Стефанія" б'є рекорди у YouTube

Український гурт Kalush Orchestra представлятимуть Україну на пісенному конкурсі Евробачення-2022 в Турині.

Вже зараз пісня "Стефанія" збирає мільйонні прослуховування. Станом на 22 березня на офіційному YouTube-каналі Kalush Orchestra трек зібрав понад 5,8 мільйонів прослуховувань.

Підписники гурту пишуть, що зараз, коли країна переживає страшну війну, ця пісня як ніколи лунає у них на повторі. Відмітимо, що "Стефанія" і за кордоном дуже відома. Часто її можна почути під час мирних маршів на підтримку України.

До слова, Kalush Orchestra все ж таки виступить на Євробаченні-2022. Спочатку гурт свій виступ у записі відправить організаторам конкурсу, а у травні українська делегація відправиться до Італії і заспіває наживо на всю Європу.

Зараз учасники гурту на рідній землі: лідер "Калушу" Олег Псюк займається волонтерством, і вже створив власну організацію, яка допомагає переселенцям знайти житло і ліки. Музикант гурту КилимМен став бійцем тероборони.

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