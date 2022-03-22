Я був у шоці!: військовий ЗСУ потрапив на обкладинку журналу Time

Я був у шоці!: військовий ЗСУ потрапив на обкладинку журналу Time

19-річний хлопець з Рівненщини врятував з Ірпеня молоду сім’ю з дитиною. Зворушлива світлина розлетілась світом

Молода мама Юлія Щербакова жила з 6-місячною донькою та чоловіком у місті Ірпінь. Переломним днем, як і для всіх українців, стало 24 лютого.

Я прокинулась від гучного звуку над нашим будинком – щось пролетіло, – ділиться дівчина з Новим каналом. – Одразу ж розбудила свого чоловіка Олега. Він почав читати новини, але нічого підозрілого на той момент не знайшов. Щойно ми трохи заспокоїлись і повернулись у ліжко, як почули вибух десь далеко. З цього моменту й назавжди наше життя ніколи не буде, як раніше. Ми хаотично збирали речі й не розуміли, що робити далі.

Я був у шоці!: військовий ЗСУ потрапив на обкладинку журналу Time / пресс-служба Нового канала

На щастя, з Ірпеня вдалось організувати евакуацію людей. Саме в цей момент було зроблене зворушливе фото, яке облетіло весь світ і навіть потрапило на обкладинку журналу Time.

Військовий взяв мою доньку і намагався її заспокоїти. А я говорила по телефону з чоловіком й махала йому руками, показуючи, куди бігти. Ми змушені були розлучитись й окремо переходити через зруйнований міст, – згадує Юлія. – Я пам’ятаю, що нас багато фотографували. Коли ми втекли з небезпечного місця, я просто забрала донечку, подякувала військовому й попросила зробити фото на пам’ять. Я абсолютно нічого не знала про нього та чи він живий взагалі. Нещодавно він сам написав мені в Інстаграм, запитав як ми, як Емма. Я зайшла до нього на сторінку, тому що обличчя здалось знайомим, і одразу впізнала. Була неймовірно рада, що він живий! Особисто побачитись з ним ще не вдалось, але впевнена, що все попереду.

Я був у шоці!: військовий ЗСУ потрапив на обкладинку журналу Time / пресс-служба Нового канала

Юлія з сім’єю зараз у Рівному. Добрі люди безкоштовно надали їм своє житло. Вони мають змогу пити чай та гуляти, не чуючи вибухів. За цікавим збігом обставин військовий, який врятував молоду сім’ю, теж з Рівненщини. Його звати Влад. Новий канал зв’язався з хлопцем:

Я – курсант. Навчаюсь у військовому інституті, служу в ЗСУ, – розповідає Влад. – 24 лютого ми прокинулись від слів: «Підйом, війна почалась». Все розвивалося настільки швидко, що вже 1 березня нас відправили на підсилення у населений пункт поблизу Ірпіня. Саме там і була зроблена світлина, яка потрапила на обкладинку. Коли мені розказали про це, я був у легкому шоці. Емоції, звичайно, позитивні. Дуже неочікувано для мене. Своєму народу хочу сказати, що ми сильна нація. Ми переможемо в цій війні! Слава Україні! Героям Слава!