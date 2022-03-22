Як відновити документи, які загубив?

22 марта 2022 10:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Як відновити документи, які загубив?
Як відновити документи, які загубив?
pixabay.com

Під час воєнного стану виникає безліч непередбачуваних ситуацій, тому значно частіше українці гублять та втрачають документи.

В умовах війни процедура відновлення документів відрізняється від того, що відбувається у мирний час.

Як відновити втрачені документи під час війни 

1. Документ ви можете відновити у будь-якому відділенні Державної міграційної служби.

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Вона відновила роботу з 15 березня.

Які послуги надає ДМС:

1. Приймає документи на оформлення біометричного паспорту, закордонного паспорту, посвідок на проживання.

2. Приймає документи на вклеювання фотокарток.

3. Продовжує строк дії закордонного паспорту, вносить відомості про дітей для перетину кордону.

Увага! Якщо у вас закінчився термін водійського посвідчення або свідоцтва про реєстрацію, то продовжувати їх не потрібно. Під час війни термін дії цих документів продовжуються автоматично, вони залишаються дійсними.

Нагадуємо, 

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