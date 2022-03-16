Що робити під час обстрілів

16 марта 2022 10:45 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Що робити під час обстрілів
Що робити під час обстрілів
pixabay.com

У багатьох населених пунктах України нині неспокійно.

Міністерство оборони розробило поради для українців, які опинилися у гарячих точках.

Головне – це не панікувати.

Якщо місто обстрілюють залповими системами вогню

Ракету видно, на неї можна зреагувати. Якщо ви знаходитесь у квартирі, то знайдіть найвіддаленішу від вікон кімнату за несучими стінами. Це може бути туалет, коридор, тощо. Перечекайте обстріл у приміщені без вікон, у підвальному приміщені, тощо.

Артобстріл

Під час артилерійського, мінометного обстрілу або авіаційного нальоту не залишайтеся в під’їздах. Небезпечно ховатися у підвалах панельних будинків. Якщо обстріл почався, коли ви були на вулиці, необхідно швидко знайти будь-яке заглиблення, траншею.

Закрийте долонями вуха, відкрийте рот – це врятує вас від баротравм.

Обстріл стрілецькою зброєю

Вас захистять стіни будинків, будь-які предмети, що зупиняють кулі та уламки.

На вулиці, якщо потрапили у стрілянину, бажано впасти на землю, не рухатися, захистити руками голову. Для схованки підходять бетонні конструкції, сходи, не ховайтесь поряд з легкозаймистими матеріалами.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

советы Полезные советы

Материалы по теме

Разом збираємо докази воєнних злочинів Росії
Полезные советы

Разом збираємо докази воєнних злочинів Росії
Як виховати стійкість у дитини у воєнний час: 10 порад батькам та вчителям
Полезные советы

Як виховати стійкість у дитини у воєнний час: 10 порад батькам та вчителям
Сергій Притула розповів, як він забезпечує ЗСУ та ТРО всім необхідним
Новости

Сергій Притула розповів, як він забезпечує ЗСУ та ТРО всім необхідним
Оладки з пшона, манки та кукурудзяної крупи по рецепту Шефа Алекса Якутова
Еда и рецепты

Оладки з пшона, манки та кукурудзяної крупи по рецепту Шефа Алекса Якутова
Допомогти журналістам

Популярное на сайте

Росія напала на Україну - онлайн-трансляція - новини

Росія напала на Україну - онлайн-трансляція - новини
Шеннен Догерті закликала світ не мовчати: Розкажіть про розбомблені лікарні і розстріляних дітей

Шеннен Догерті закликала світ не мовчати: Розкажіть про розбомблені лікарні і розстріляних дітей
Що робити, якщо ви опинилися під завалами будинку

Що робити, якщо ви опинилися під завалами будинку
Лілія Ребрик розповіла, як говорить з доньками про війну: Мовчати перед малюками, що все гаразд, неможливо

Лілія Ребрик розповіла, як говорить з доньками про війну: Мовчати перед малюками, що все гаразд, неможливо

Популярное видео

Росія напала на Україну - онлайн-трансляція - новини

Росія напала на Україну - онлайн-трансляція - новини
Джамала зібрала 67 мільйонів євро на потреби української армії

Джамала зібрала 67 мільйонів євро на потреби української армії
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK