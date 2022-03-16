Що робити під час обстрілів

Що робити під час обстрілів

У багатьох населених пунктах України нині неспокійно.

Міністерство оборони розробило поради для українців, які опинилися у гарячих точках.

Головне – це не панікувати.

Якщо місто обстрілюють залповими системами вогню

Ракету видно, на неї можна зреагувати. Якщо ви знаходитесь у квартирі, то знайдіть найвіддаленішу від вікон кімнату за несучими стінами. Це може бути туалет, коридор, тощо. Перечекайте обстріл у приміщені без вікон, у підвальному приміщені, тощо.

Артобстріл

Під час артилерійського, мінометного обстрілу або авіаційного нальоту не залишайтеся в під’їздах. Небезпечно ховатися у підвалах панельних будинків. Якщо обстріл почався, коли ви були на вулиці, необхідно швидко знайти будь-яке заглиблення, траншею.

Закрийте долонями вуха, відкрийте рот – це врятує вас від баротравм.

Обстріл стрілецькою зброєю

Вас захистять стіни будинків, будь-які предмети, що зупиняють кулі та уламки.

На вулиці, якщо потрапили у стрілянину, бажано впасти на землю, не рухатися, захистити руками голову. Для схованки підходять бетонні конструкції, сходи, не ховайтесь поряд з легкозаймистими матеріалами.