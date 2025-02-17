Віктор Гевко розповів про добрі справи на концертах «VIP Тернопіль»

Комік з гумористичного шоу «VIP Тернопіль» Віктор Гевко пригадав вагомий внесок глядачки до збору.

Сьогодні в світі відзначають День спонтанного прояву доброти – свято, яке щороку нагадує про важливість маленьких, але значущих вчинків. Добрі справи обʼєднують, створюють атмосферу довіри, підтримки й позитивно впливають не лише на адресатів, а й на тих, хто їх робить. Резиденти «VIP Тернопіль» регулярно влаштовують благодійні аукціони на концертах, телепремʼєра яких відбудеться 3 березня о 20:00 на Новому каналі.

Про один з найяскравіших розповів комік, сценарист гумористичної команди Віктор Гевко.

Щоразу ми споглядаємо, як глядачі не шкодують коштів, зароблених своїми руками й розумом, та віддають їх на Збройні сили України. Один з таких випадків трапився під час аукціону на концерті в Чикаго, де я був ведучим, – пригадує Віктор. – Тоді ми розігрували прапор з підписом Зеленського, Залужного та захисників Азовсталі. І українка з Івано-Франківщини придбала його за 69 тисяч доларів. Чи можна назвати це доброю справою? Я впевнений, що так! Адже навіть якщо глядачка заможна, це дуже значна сума, і вона не пошкодувала її віддати. Це було так зворушливо, що я досі згадую з теплом.

Команда «VIP Тернопіль» / Пресслужба Нового каналу

Резидент «VIP Тернопіль» наголошує, що навіть найменші благородні вчинки мають значення.

Взагалі вважаю, що кожен, хто купує лот на благодійному аукціоні, вже творить добро. Адже завдяки їм можна втілити ще більше добрих справ, – каже комік.

Дивіться телевізійну премʼєру шоу «VIP Тернопіль» 3 березня о 20:00 на Новому каналі!

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