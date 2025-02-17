Віктор Гевко розповів про добрі справи на концертах «VIP Тернопіль»
Комік з гумористичного шоу «VIP Тернопіль» Віктор Гевко пригадав вагомий внесок глядачки до збору.
Про один з найяскравіших розповів комік, сценарист гумористичної команди Віктор Гевко.
Щоразу ми споглядаємо, як глядачі не шкодують коштів, зароблених своїми руками й розумом, та віддають їх на Збройні сили України. Один з таких випадків трапився під час аукціону на концерті в Чикаго, де я був ведучим, – пригадує Віктор. – Тоді ми розігрували прапор з підписом Зеленського, Залужного та захисників Азовсталі. І українка з Івано-Франківщини придбала його за 69 тисяч доларів. Чи можна назвати це доброю справою? Я впевнений, що так! Адже навіть якщо глядачка заможна, це дуже значна сума, і вона не пошкодувала її віддати. Це було так зворушливо, що я досі згадую з теплом.
Взагалі вважаю, що кожен, хто купує лот на благодійному аукціоні, вже творить добро. Адже завдяки їм можна втілити ще більше добрих справ, – каже комік.
Дивіться телевізійну премʼєру шоу «VIP Тернопіль» 3 березня о 20:00 на Новому каналі!
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