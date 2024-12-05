Назару Грабару напророчили військове майбутнє

5 грудня 2024 13:25 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Назару Грабару напророчили військове майбутнє
Актор та військовий-доброволець Назар Грабар
Пресслужба Нового каналу

Український актор та військовий-доброволець Назар Грабар приголомшив спогадом на шоу «Хто зверху?

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Питання віри у потойбічні сили чи надздібності людей – чи не одне з найбільш суперечливих у житті. Хтось вірить, що певні люди мають дар бачити майбутнє або відчувати духів, хтось вважає це маячнею. Напевно, згоди в цьому питанні ніколи не дійти. Але є реальні історії з життя, які викликають мурахи. 

Так, український актор та військовий Назар Грабар в ефірі розважального ігрового проєкту Нового каналу «Хто зверху?», який покажуть вже сьогодні, 5 грудня, о 20:00, шокує всіх тим, що ще до початку повномасштабного вторгнення знав: може піти на фронт.

Кілька років тому я був у ворожки, яка розповіла, що я буду на війні, – розповідає Назар у раунді «Правда чи брехня». – Вперше в житті потрапив у сім’ю, яка займається магією, гаданням. Пам’ятаю, що жінка переді мною зробила розклад, здивувалась і погукала свого чоловіка. Запитала: «Ти бачиш те, що бачу я?» Тоді чоловік підняв очі на мене і сказав: «Ти на війні був?» Я відповів, що ні. А він мені тоді пояснив: «Усі твої попередні життя вели тебе на війну». Мовляв, що в мене є потяг до зброї та захисту людей. І швидше за все, у цьому житті я теж буду на війні. Тоді, у 2019 році, я посміявся з цього. А зараз вже не сміюсь. І до ворожок більше ніколи не звертався.

Актор та військовий-доброволець Назар Грабар / Пресслужба Нового каналу

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Так і сталось: 2022 року Назар разом із рідним братом Іллею вступив до лав ЗСУ. На жаль, у грудні того ж року брат Назара загинув під Бахмутом. Вічна слава всім героям, які боронили та боронять Україну!

Нагадаємо, 

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