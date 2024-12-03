MUZVAR AWARDS 2024: усі переможці премії та таємний виступ VERKA SERDUCHKA

2 грудня відбулася третя незалежна музична премія MUZVAR AWARDS 2024.

На сцені Національного палацу мистецтв «Україна» стали відомі імена переможців у 15 номінаціях, а також було вручено п'ять спеціальних нагород для представників креативної індустрії.

Отже, переможцями премії MUZVAR AWARDS 2024 стали:

New Breath | Найкращі нові імена поп-музики: Klavdia Petrivna

New Wave | Найкращі нові імена рок-музики: ДК Енергетик

New Connect | Найкращі нові імена альтернативної музики: Phil It

New View | Найкращі нові імена естради: Геля Зозуля

Songwriter | Найкращий автор: Людмила Бєлоусова — «Спробуй купи мене»

Soundproducer | Найкращий саунд: Love And Rhythm Production | MONATIK — «А що?»

VideoCreator | Найкращий автор відеоконтенту: Таню Муіньо | MONATIK — «А що?»

Come together | Найкраща творча співпраця: alyona alyona & Jerry Heil — «Teresa & Maria»

Make some noise | Найрезонансніші події загальнонаціонального рівня (на території України): Національний відбір на Євробачення 2024 | 1+1 Production, Суспільне Мовлення

Not cheap hype | Музична журналістика: Альберт Цукренко

Public Service | Музичний діджитал-спадок: YouTube-проєкт «Як звучить Україна» | Наталія Синельникова, Євген Синельников, Євген Філатов

DreamTeam | Найкраща менеджмент-колаборація: Nebo music

Re-singing | Найкращий переспів: OKS — «Ніченька»

FanPlace | Найактивніший фан-клуб: MÉLOVIN

Move to Reality | Найкраща нова пісня: Krylata — «Каміння у кросах»

За внесок у креативну та музичну індустрію спеціальні відзнаки від премії MUZVAR AWARDS 2024 отримали Тріо «Золоті ключі», музичний критик та журналіст Ігор Панасов, а також суперзірка VERKA SERDUCHKA.

На сцені MUZVAR AWARDS прозвучали виступи від творчої спілки Phil It, SKYLERR та Нікіти Кісельова, SWOIIA, MÉLOVIN та iSKRa, Андрія Кравченка, Максима Бородіна, Мюслі UA та MISHA SCORPION, alyona alyona, Parfeniuk, Тоні Матвієнко, Валентини Ковальської, Руслани Лоцман, Артема Котенка, а також фіналістів Нацвідбору на Дитяче Євробачення та мэшап молодих виконавців під кураторством BUDCHUK: Pan.Mykolai, KLER, MILNYK, Tember Blanche, Ostap Drivko.