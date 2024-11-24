Холостяк 13 сезон 4 випуск: хто покинув шоу 22.11.2024

24 листопада 2024 23:31 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Холостяк 13 сезон 4 випуск: хто покинув шоу 22.11.2024
Холостяк 13 сезон: хто залишив проєкт у 4 випуску від 22.11.2024
stb.ua

22.11.2024 на телеканалі СТБ в етер вийшов 4 випуск романтичного проєкту Холостяк 13 сезон. Хто покинув шоу Холостяк 13 сезон у 4 випуску від 22.11.2024 – читайте на нашому сайті TV.UA.

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Цього тижня стосунки головного героя Олександра Терена і дівчат розвиватимуться у мальовничих Карпатах. Після приїзду до Карпат Вероніка та Олександр доєдналися до решти дівчат у глемп-готелі. Усі вважали, що вона покинула проєкт під час попередньої Церемонії троянд, тому дівчата засмутилися, побачивши Вероніку.

Також Олександр цього тижня запросив на індивідуальне побачення Устину і організував для неї прогулянку на конях.

Перед Церемонією троянд Олександр зізнався, що цього тижня вона буде найскладнішою для нього. Він дуже боїться помилитися.

Не дивлячись на те, що Віка була готова піти додому після свого відеозвернення, в якому зізналася Терену, що не хоче мати дітей, в той час, як Олександр саме за цим і прийшов на проєкт. З Вікою Холостяк цього тижня не попрощався.

Відправити додому Олександр вирішив Лізу. Дівчина більше жартувала, ніж говорила серйозно з головним героєм. Олександр бачив між ними лише дружбу, а не спільне майбутнє, тому відпустив дівчину.

Єлизавета Луцюк

Учасниця шоу Холостяк 13 сезон – Єлизавета Луцюк / Пресслужба каналу СТБ

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