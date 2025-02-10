Ведучий-ветеран Олександр Швачка поділився секретами вдалого початку дня
10 лютого 2025 14:00
Ведучий-ветеран Олександр Швачка
Пресслужба Нового каналу
З чого починається ранок ведучого-ветерана Олександра Швачки?
За лаштунками шоу «єПитання» він розповів Новому каналу, як налаштовується на день.
Після того як прокидаюся і встаю з ліжка, одразу ж виконую ранкову руханку. Стараюся ніколи не пропускати, – каже Олександр Швачка. – Для мене саме це є найкращим інструментом, щоб пробудитися, підбадьоритися й налаштуватися на класний та продуктивний день. І з таким настроєм вирушити на роботу. Особливо допомагає, якщо це дуже ранній підйом заради зйомок «Ранку у великому місті» (усміхається).
Ведучий-ветеран Олександр Швачка / Пресслужба Нового каналу
Коли приїжджаю до знімальної студії, то вже на місці обмінююся класним настроєм і жартами з колегами. І це завжди заряджає на цілий день! – додає ведучий.
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