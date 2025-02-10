Ведучий-ветеран Олександр Швачка поділився секретами вдалого початку дня

З чого починається ранок ведучого-ветерана Олександра Швачки?

Хоч «магія ранку» звучить як щось чарівне, насправді його дива полягають у звичках, що допомагають налаштуватися на успіх. Тому так корисно починати день з особливих ритуалів, які заряджають енергією, натхненням і впевненістю. Для когось це побути наодинці з собою в ранковій тиші, хтось читає 15 хвилин за чашкою кави. А ранок стронгмена Олександра Швачки, який став першим ведучим-ветераном і розпочав свій шлях з програми «Ранок у великому місті», починається з руханки!

За лаштунками шоу «єПитання» він розповів Новому каналу, як налаштовується на день.

Після того як прокидаюся і встаю з ліжка, одразу ж виконую ранкову руханку. Стараюся ніколи не пропускати, – каже Олександр Швачка. – Для мене саме це є найкращим інструментом, щоб пробудитися, підбадьоритися й налаштуватися на класний та продуктивний день. І з таким настроєм вирушити на роботу. Особливо допомагає, якщо це дуже ранній підйом заради зйомок «Ранку у великому місті» (усміхається).

Ведучий-ветеран Олександр Швачка / Пресслужба Нового каналу

А після руханки Олександр береться до звичної рутини.

Коли приїжджаю до знімальної студії, то вже на місці обмінююся класним настроєм і жартами з колегами. І це завжди заряджає на цілий день! – додає ведучий.

Живемо весну і чекаємо на четвертий сезон шоу «єПитання» з ведучою Лесею Нікітюк на Новому каналі!

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