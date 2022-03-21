Андрій Бєдняков показав малюнок своєї 6-річної доньки, присвячений Україні
Ведучий Нового каналу Андрій Бєдняков розповів про бажання на день народження.
На жаль, він не може насолодитися святом, адже в Україні триває війна, розв’язана росією.
Сьогодні мені 35. М’яко скажемо, не так я уявляв свій ювілей. Ну нічого, ще відсвяткуємо. Колись у дитинстві не розумів, чому бажають здоров’я. Мовляв, ну що це таке… здоров’я. Та побажайте хорошого настрою, грошей побільше, щастя зрештою. Здоров’я. Пф, — поділився роздумами Андрій. — Також я не розумів, чому батьки на дні народження бабусі окрім цього «всюдисущого» здоров’я завжди бажали їй мирного неба над головою.
Бабуся Бєднякова пройшла Другу світову війну, бачила всі її жахи на власні очі. Часто розповідала про це рідним. І лише зараз ведучий Нового каналу зміг зрозуміти, чому побажання миру були настільки важливими для неї.
Сьогодні мені 35. М’яко скажемо, не так я уявляв свій ювілей. Ну нічого, ще відсвяткуємо. Колись у дитинстві не розумів, чому бажають здоров’я. Мовляв, ну що це таке… здоров’я. Та побажайте хорошого настрою, грошей побільше, щастя зрештою. Здоров’я. Пф, — поділився роздумами Андрій. — Також я не розумів, чому батьки на дні народження бабусі окрім цього «всюдисущого» здоров’я завжди бажали їй мирного неба над головою.[[/citate]]
Моє найзаповітніше бажання сьогодні — щоб діти продовжили малювати! Для себе. Для батьків. Для всіх. Вони мають цінувати фразу «мирне небо», а не «можемо повторити». Діти повинні ЖИТИ! — підсумував Бєдняков.
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