Андрій Бєдняков показав малюнок своєї 6-річної доньки, присвячений Україні

21 марта 2022 15:10 Туренко Андрей
Андрій Бєдняков показав малюнок своєї 6-річної доньки, присвячений Україні
Ведучий Андрій Бєдняков
пресс-служба Нового канала

Ведучий Нового каналу Андрій Бєдняков розповів про бажання на день народження.

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21 березня ведучий другого сезону шоу «Де логіка?» Андрій Бєдняков відзначає ювілей — йому виповнилося 35 років. 

На жаль, він не може насолодитися святом, адже в Україні триває війна, розв’язана росією. 

Сьогодні мені 35. М’яко скажемо, не так я уявляв свій ювілей. Ну нічого, ще відсвяткуємо. Колись у дитинстві не розумів, чому бажають здоров’я. Мовляв, ну що це таке… здоров’я. Та побажайте хорошого настрою, грошей побільше, щастя зрештою. Здоров’я. Пф, — поділився роздумами Андрій. — Також я не розумів, чому батьки на дні народження бабусі окрім цього «всюдисущого» здоров’я завжди бажали їй мирного неба над головою.

Малюнок доньки Андрія Бєднякова / пресс-служба Нового канала

Бабуся Бєднякова пройшла Другу світову війну, бачила всі її жахи на власні очі. Часто розповідала про це рідним. І лише зараз ведучий Нового каналу зміг зрозуміти, чому побажання миру були настільки важливими для неї.

Сьогодні мені 35. М’яко скажемо, не так я уявляв свій ювілей. Ну нічого, ще відсвяткуємо. Колись у дитинстві не розумів, чому бажають здоров’я. Мовляв, ну що це таке… здоров’я. Та побажайте хорошого настрою, грошей побільше, щастя зрештою. Здоров’я. Пф, — поділився роздумами Андрій. — Також я не розумів, чому батьки на дні народження бабусі окрім цього «всюдисущого» здоров’я завжди бажали їй мирного неба над головою.
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Також ведучий показав зворушливий малюнок своєї шестирічної доньки Ксенії, на якому зображена її Батьківщина.

Моє найзаповітніше бажання сьогодні — щоб діти продовжили малювати! Для себе. Для батьків. Для всіх. Вони мають цінувати фразу «мирне небо», а не «можемо повторити». Діти повинні ЖИТИ! — підсумував Бєдняков.

Нагадаємо, 

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