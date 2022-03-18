Сергій Притула розповів, як він забезпечує ЗСУ та ТРО всім необхідним

18 марта 2022 11:25 Туренко Андрей
Сергій Притула розповів, як він забезпечує ЗСУ та ТРО всім необхідним
Ведучий та волонтер Сергій Притула
пресс-служба Нового канала

Ведучий Сергій Притула розповів про волонтерство.

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У перший день війни ведучий Нового каналу Сергій Притула разом із командою добровольців відкрив волонтерський штаб у будівлі свого офісу в Києві.

Це було рішення однієї хвилини. Ми довго не роздумували. Вісім років війни на Донбасі дали нам досвід. Тому ми вже знали, що і як робити, – розповів Сергій Притула.

Про створення волонтерського штабу ведучий Нового каналу повідомив на офіційній сторінці в Facebook, і до його офісу одразу почали приходити люди, охочі допомогти. Штаб працює як координаційний хаб – такий собі міст між тими, хто приносить допомогу, і тими, хто її потребує.

Ведучий та волонтер Сергій Притула / пресс-служба Нового канала

Головна мета — забезпечити, в першу чергу, бійців Територіальної оборони та військових ЗСУ, які стоять на позиціях у гарячих точках Києва та Київської області, тримаючи оборону столиці. Оскільки територіальна оборона отримує від держави лише зброю, забезпечення бійців формою, бронежилетами, касками, їжею та іншої технікою їм лягає на плечі волонтерів.

За словами Сергія Притули, в перші дні люди приносили до штабу практично все, що мали вдома: пакети з ліками, одягом і консервами, банки з консервацією, каремати та спальники, біноклі, ліхтарики тощо. Власники великих та малих бізнесів, у свою чергу, привозили (і продовжують це робити) великі партії їжі, засобів гігієни, військового одягу, медикаментів. 

Вражає, скільки людей хочуть зараз допомагати. У нас волонтерить половина країни. Не всі знають, як це робити ефективно. Люди дзвонять із запитами передати по одному, по два бронежилети в іншу область. Хтось привозить готову їжу, яка швидко псується, і ми не можемо передавати її військовим на передову. Було таке, що нам привезли з Польщі близько сотні румунських металевих касок, які ні від чого зараз не захищають, вони не кевларові, важкі та небезпечні. Я ціную зусилля і бажання допомогти всіх і кожного. Тому закликаю, якщо хочете допомогти, але не дуже знаєте як, краще перераховуйте волонтерам кошти, - закликав Сергій Притула.

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Волонтерський штаб займає фактично два поверхи. На першому влаштований склад, який поділено на сектори: для ліків, для речей, для засобів гігієни, для техніки та оптики. Все, що привозять, тут сортують волонтери. На другому поверсі працює бек-офіс. Там волонтери колцентру відповідають на дзвінки гарячої лінії, приймають запити від командування підрозділів і домовляються про закупівлі.

Ведучий та волонтер Сергій Притула / пресс-служба Нового канала

Як розповів Сергій Притула, потреби у військових з початку повномасштабної війни незмінні.

Потрібно все, потреби у військових зараз, як у 2014 році. В першу чергу, це бронежилети та каски, часто питають теплу форму, взуття і розгрузки, – каже ведучий. – Вони теж дуже швидко розходяться. Дуже потрібні на передову тепловізори та прилади нічного бачення, і дрони. Вони розходяться іноді по 100 штук за декілька днів. З медичних засобів найбільше бракує турнікетів і кровоспинних засобів.

З початку повномасштабного наступу росії, 24 лютого, Сергій Притула закупив допомоги для військових на близько 200 мільйонів гривень. Ведучий збирає кошти на рахунок армійської картки, на рахунку свого благодійного фонду, а також на Патреоні, зробити свій внесок можна навіть у криптовалюті. 

Напомним, 

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