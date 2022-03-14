Врятованого від війни з передмістя Києва песика, якого покинули господарі, прихистили ведучі 1+1

Багато українців, тікаючи від війни, гублять, або свідомо залишають своїх улюбленців – домашніх тваринок.

Так, у «Сніданку з 1+1», ведучі Людмила Барбір, Єгор Гордєєв та Олександр Попов розповіли щасливу історію порятунку маленького йорка на ім’я Дімон. А Соломія Вітвіцька зробила у соцмережі пост із цим милим собакою і показала, що відтепер у нього навіть є посвідчення працівника 1+1.

Дімон - біженець із Стоянки, що під Києвом. Господарі не забрали його з собою, коли тікали від війни - тож, кореспондент ТСН Олександр Загородний врятував песика і він тепер мешкає з нами в офісі 1+1! Наш антистрес і бойовий цуцик! – написала Соломія та додала декілька спільних світлин.

У «Сніданку з 1+1» телеведучі показали спеціальний сюжет, як зараз виглядає телеканал в умовах військового часу. Виявляється, багато хто із співробітників привели до офісу своїх домашніх улюбленців. Тепер поверхами бігають собаки, коти і навіть черепаха!

Серед них і маленький Дімон, який навіть разом із Людмилою Барбір, Єгором Гордєєвим та Олександром Поповим провів телеефір.

Ми вже так усі звикли до Дімона, що навіть і не уявляємо, як будемо без нього вести наші ефіри, – посміхаючись, сказав Єгор Гордєєв.

Тепер Дімон щасливий – після ефіру він повертається до офісу свого спасителя – спеціального кореспондента ТСН Олександра Завгородного. Поки той готує нові сюжети для ТСН, маленький йорк солодко спить, скрутившись калачиком. Працівники 1+1 по черзі доглядають малого – вигулюють, годують і розважають. Але коли приїдуть господарі, Дімона доведеться повернути.

Глядачі, подивившись сюжет про Дімона, засипали соцмережі коментарями, у яких розповіли історії про своїх домашніх улюбленців, зазначивши, що навіть у такі жорстокі часи війни треба не забувати про людяність і співчуття до тварин.

Допомагайте один одному, піклуйтеся і про братів наших менших. Ми – люди. Наші серця великі, добрі і гарячі, – закликала Соломія Вітвіцька.