Шеннен Догерті закликала світ не мовчати: Розкажіть про розбомблені лікарні і розстріляних дітей Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Акторка Шеннен Догерті Fotobank / GettyImages

Більше двох тижнів в Україні триває страшна повномасштабна війна. Світові зірки кожен день долучаються до підтримки українського народу.