Шеннен Догерті закликала світ не мовчати: Розкажіть про розбомблені лікарні і розстріляних дітей
Більше двох тижнів в Україні триває страшна повномасштабна війна. Світові зірки кожен день долучаються до підтримки українського народу.
Реальність для України. Я турбуюся, що ми стаємо нечутливими до цього. Це війна, яка зачіпає всіх нас і вимагає від нас щодня говорити про те, що Путін та його військові роблять злочини. Молитов недостатньо для народу України. Розкажіть історії про загиблі сім'ї, розбомблені лікарні, розстріляних дітей… Про життя, що назавжди закінчилося або змінилося. Я підтримую Україну!
Це вже не першая заява Шеннен щодо війни в Україні. Раніше акторка публікувала промови президента Володимира Зеленського та обурювалася світовими зірками, які ділилися своїми успіхами чи матеріальними речами в той час, коли в Україні Росія влаштувала практично геноцид нації.
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