Сергей Притула – о Дне влюбленных: Для моєї дружини це важливий день

За кулисами шоу «Игры талантов» телеведущий Сергей Притула поделился своим отношением ко Дню святого Валентина, а также рассказал, кто помогает ему радовать любимую приятными сюрпризами.

В развлекательном шоу «Игры талантов», которое стартует в эфире канала «Украина» уже 26 февраля в 21:00, Сергей Притула рассказал, что он как человек, родившийся 40 лет назад, в детстве или юности День влюбленных не праздновал. При этом телеведущий не против заимствований, и в принципе для него это довольно приятный праздник.

Я завжди закриваю очі на те, що це абсолютно маркетологічна історія. Проте, якщо людям хочеться максимально загострити свої почуття саме в цей день шляхом якихось поцілунків і романтичних вечорів, чому ні? Я ніколи не надавав якогось серйозного значення цьому святу, але знаю, що для моєї дружини це важливий день і вона хоче в цей момент додаткової уваги. Тому розумію, що своє ставлення треба іноді запхати глибоко в кишеню і зробити так, щоб людині, яка тебе любить, теж було приємно від твоєї уваги. Головне – щоб було з ким святкувати День святого Валентина, – поделился своим мнением Сергей Притула.

Сергей Притула с женой Екатериной / facebook.com/serhiyprytula

А вот традиционный для этого дня подарок в виде букета телеведущий не считает чем-то особенным. Говорит, что дарит жене цветы без повода. Более того, у Притулы есть флорист, который ему всегда помогает в этом вопросе.

Я дарую жінці квіти не по датах, а коли знаю, що сьогодні цим можу зробити їй додаткову приємність. І коли їду додому, телефоную Любі, яка за дві вулиці від нашого помешкання має невеличку квіткову крамницю. Кажу: «Люба, время подлета вертушки 30 минут». Це означає, що за 30 хвилин Люба має скласти якусь ікебану, маленький букетик. Вона в мене запитує: «Що ви сьогодні хочете?» Я відповідаю: «Прикрасити чимось яскравим цей буденний вечір». Я приїжджаю, а там чекає якесь різнобарв’я кольорів. Люба вже знає, що мені потрібно, коли, наприклад, у кума день народження або коли мене не було вдома 4 дні. У нас із нею розуміння з півслова, – рассказал в интервью каналу «Украина» Сергей Притула.

Напомним,