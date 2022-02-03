Неизменный ведущий Нацотбора с 2017 года Сергей Притула объяснил свой отказ комментировать Евровидение
На съемочной площадке нового проекта «Игры талантов», которое стартует в эфире канала «Украина» уже 26 февраля, телеведущий Сергей Притула откровенно рассказал, почему не будет вести Нацотбор на Евровидение-2022.
Зараз такі непрості часи, коли всередині країни і навколо неї є дуже багато загроз. І позаяк я багато років займаюсь волонтерством, зараз це така пікова точка витрат часу і грошей на ці процеси, що я, відверто кажучи, не зовсім маю можливість відволікатись на якісь супутні проєкти, – отметил Сергей Притула за кулисами шоу «Игры талантов».
Но журналисты канала «Украина» решили поинтересоваться у телезвезды, планирует ли он вернуться к Нацотбору уже в следующем году.
Підозрюю, що радше ні, ніж так. Тому що моя робота ведучим національного відбору була пов’язана з тим, що він готувався командою каналу з того ж холдингу, до якого входить телеканал, ведучим якого я є. Тому мене могли спокійно «запозичувати» для проведення цього конкурсу. Мені була вкрай важлива команда, яка це робить, у мене з ними чудова комунікація. А коли суспільний мовник розірвав договір з телеканалом чи то пак він закінчився і його не пролонгували, очевидно було, що я не можу піти працювати ведучим (Нацвідбору, – ред.). Як мінімум з огляду на те, що це інший холдинг і інша команда людей, – объяснил он в интервью каналу «Украина».
Впрочем, Притула искренне радуется за своих коллег Машу Ефросинину и Тимура Мирошниченко, которые стали ведущими национального отбора на «Евровидение» и имеют богатый опыт в этом деле.
Обов’язково дивитимусь і триматиму кулаки, щоб і Україна отримала гідне представництво на конкурсі, і ведучі впорались зі своєю роботою, – сказал на съемочной площадке шоу «Игры талантов» Сергей Притула.
Напомним,