Даша Квиткова травмировалась во время отдыха на Сейшельских островах – фото

2 февраля 2022 22:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Даша Квиткова травмировалась во время отдыха на Сейшельских островах – фото
Блогер Дария Квиткова
instagram.com/kvittkova

Никита Добрынин и Дария Квиткова наслаждаются райским отдыхом на Сейшельских островах.

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Две недели назад супружеская пара вместе со своим сыном Львом и мамой Никиты отправились в долгожданный отпуск. Даша Квиткова и Никиты Добрынин выбрали для отдыха Сейшельские острова.

Погода на острове не радует, частые дожди не дают насладиться солнышком. Однако погода никак не влияет на отдых самого маленького. Несмотря на то, что у Льва как раз режутся зубки – малыш с удовольствием и любопытством познает все вокруг.

Даша Квиткова с сыном Львом / instagram.com/kvittkova

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На своей странице в Инстаграм Даша рассказала, что будучи на острове, с ними происходило много разных инцидентов, о которых она предпочитает не распространяться. Однако в своем блоге Квиткова показывает жизнь, как она есть, поэтому кое что все-таки рассказала.

На днях Даша получила сильную травму ноги. Боль была настолько сильной, что девушка рыдала на плече у мужа.

Я была в душе. Выходила и открыла стеклянную дверь на себя. И под угол стеклянной двери попала моя нога, а если быть точнее – мой ноготь, который теперь пополам, – поделилась Квиткова.

Даша Квиткова показала травму ноги / instagram.com/kvittkova

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В медпункте девушке наложили повязку, прописали пить обезболивающие и запретили купаться в океане. О последнем Даша расстроилась меньше всего, так как в принципе она и до этого не делала.

Также супруга Никиты призналась, что свекровь тоже получила травму. Женщина порезала ногу о кораллы. В Инстаграм-сториз Даша призналась, что они уже хотят домой. Но отпуск все же решили добыть.

Даша Квиткова на отдыхе / instagram.com/kvittkova

Напомним,

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