Даша Квиткова травмировалась во время отдыха на Сейшельских островах – фото
Никита Добрынин и Дария Квиткова наслаждаются райским отдыхом на Сейшельских островах.
Погода на острове не радует, частые дожди не дают насладиться солнышком. Однако погода никак не влияет на отдых самого маленького. Несмотря на то, что у Льва как раз режутся зубки – малыш с удовольствием и любопытством познает все вокруг.
На днях Даша получила сильную травму ноги. Боль была настолько сильной, что девушка рыдала на плече у мужа.
Я была в душе. Выходила и открыла стеклянную дверь на себя. И под угол стеклянной двери попала моя нога, а если быть точнее – мой ноготь, который теперь пополам, – поделилась Квиткова.
Также супруга Никиты призналась, что свекровь тоже получила травму. Женщина порезала ногу о кораллы. В Инстаграм-сториз Даша призналась, что они уже хотят домой. Но отпуск все же решили добыть.
Напомним,