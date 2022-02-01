Богдан Шелудяк рассказал, почему расстался с украинской моделью Чарой

1 февраля 2022 12:35 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Богдан Шелудяк рассказал, почему расстался с украинской моделью Чарой
Блогер и актер Богдан Шелудяк
пресс-служба Нового канала

Героем нового выпуска спецпроекта «Предметка» с Сергеем Никитюком стал Богдан Шелудяк (Буше), известный зрителю Нового канала по сериалити «Киев днем и ночью».

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В разговоре Сергей Никитюк и Богдан Шелудяк затронули тему его отношений. Больше года он встречался с украинской моделью Чарой Хорив. Но несколько недель назад пара ошарашила новостью о расставании. Хотя Чара была первой девушкой, которую Богдан отвез в родительский дом.

Учитывая, что Богдан и Чара объявили о разрыве незадолго до премьеры фильма «Любовь и блогеры», Сергею Никитюку такой ход показался обычным PR-ходом. Ведущий заподозрил, что после проката фильма пара снова будет вместе.

Многие решили, что это PR-ход. Но нужно знать Чару - она бы на это не согласилась, не стала бы играть в драму ради пиара, - рассказал Богдан. - Есть ли вероятность, что мы снова будем вместе? Скорее нет.

Богдан Шелудяк с Чарой / пресс-служба Нового канала
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Причиной расставания пары оказались разные цели в жизни.

Я не уверен, что в ближайшее время смог бы дать ей то, что она хочет. Чара мечтает о семье, детях, а я к этому пока что не готов, – пояснил Богдан. – Плюс, для начала хочу разобраться в себе. В последнее время легко воспламеняюсь и горю по пустякам. И часто гружусь, а это существенно сказывается на человеке, который рядом.

Напомним, 

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