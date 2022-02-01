Рианна беременна первенцем – фото

Певица Рианна впервые станет мамой.

В семье 33-летней певицы Рианны грядет пополнение. Стало известно, что артистка беременна первенцем.

Отцом ребенка является бойфренд звезды – рэпер A$AP Rocky (Раким Майерс). Отношения пары завязались еще в 2020 году. Однако на публику влюбленные не афишировали свой роман.

Однако говорить о беременности Рианны поклонники начали еще в ноябре 2021 года. Тогда звезды стала гостьей мероприятия, на котором провозгласили независимость Барбадоса, который распрощалось с британским прошлым и королевой Елизаветой II.

Беременная Рианна / Fotobank / GettyImages

Теперь же свое положение Рианна подтвердила. На днях беременная певица продемонстрировала свой животик, оголив его во время прогулки с бойфрендом по его родному району.

Отметим, что будущий малыш станет первенцем и для Рианны, и для рэпера A$AP Rocky.

Напомним,