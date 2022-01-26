Сестра Пэрис Хилтон беременна в третий раз

26 января 2022 14:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Сестра Пэрис Хилтон беременна в третий раз
Светская львица Ники Хилтон
instagram.com/nickyhilton

Семья Пэрис Хилтон радует приятными новостями.

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Буквально еженедельно знаменитости радуют своих поклонников приятными переменами в личной жизни. Не успели мы нарадоваться за рождение дочери в семье Приянки Чопры, как стало известно, что династия Ротшильдов также ждет пополнение.

Речь идет о младшей сестре Пэрис Хилтон – Ники. По информации журналистов издания «New York Post», летом 2022 года женщина вместе со своим мужем Джеймсом станут многодетными родителями.

Ники Хилтон с мужем / instagram.com/nickyhilton
Сейчас супруги воспитывают двоих дочерей. В 2016 году у них родилась дочь Лили Грэйс Виктория, а уже через год на свет появилась красавица Тедди Мэрилин. Пол третьего ребенка пары пока не известен.

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В своих интервью Ники не раз признавалась, что ей нравится быть мамой. Также однажды она рассказала об одном из самых сложных моментов материнства. 

Я думаю, что все мамы страдают от чувства вины, - сказала Хилтон. - Но я считаю, что нам всем нужно продолжать добиваться успеха в своем деле, важно продолжать заниматься тем, что вы любите. Не позволяйте своим детям полностью завладеть вашей жизнью. Найдите баланс.

Ники Хилтон с дочками / instagram.com/nickyhilton
Напомним, 

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