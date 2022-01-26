Сестра Пэрис Хилтон беременна в третий раз
26 января 2022 14:10
Светская львица Ники Хилтон
instagram.com/nickyhilton
Семья Пэрис Хилтон радует приятными новостями.
Приянки Чопры, как стало известно, что династия Ротшильдов также ждет пополнение.Сейчас супруги воспитывают двоих дочерей. В 2016 году у них родилась дочь Лили Грэйс Виктория, а уже через год на свет появилась красавица Тедди Мэрилин. Пол третьего ребенка пары пока не известен.Напомним,
Речь идет о младшей сестре Пэрис Хилтон – Ники. По информации журналистов издания «New York Post», летом 2022 года женщина вместе со своим мужем Джеймсом станут многодетными родителями.
Ники Хилтон с мужем / instagram.com/nickyhilton
Я думаю, что все мамы страдают от чувства вины, - сказала Хилтон. - Но я считаю, что нам всем нужно продолжать добиваться успеха в своем деле, важно продолжать заниматься тем, что вы любите. Не позволяйте своим детям полностью завладеть вашей жизнью. Найдите баланс.
Ники Хилтон с дочками / instagram.com/nickyhilton