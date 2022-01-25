Андрей Бедняков поделился интересными воспоминаниями со своего детства

Ведущий шоу «Где логика?» (Новый канал) Андрей Бедняков рассказал о детстве.

Современное детство и детство лет 30 назад – совершенно разные вещи. Если нынешнему поколению лучше поиграть с гаджетами дома в тепле, то дети так называемого поколения Y (1981-1996 годы рождения) не могли себе отказать в удовольствии как можно больше времени провести на морозе, играя со снегом.

Теорию уверенно доказывает своими воспоминаниями о зимних развлечениях в детстве ведущий шоу «Где логика?» Андрей Бедняков.

Как только появлялся первый снег, автоматически начинались игры в снежки. Все ждали окончания уроков и старались быстрее сбежать, чтобы тебя не «расстреляли», – рассказывает он. – Становились около школы так, чтобы был хорошо виден выход, и развлекались. Обычно «обстреливали» девочек. Главное было попасть. Никто никогда не обижался, не плакал, всем было классно! Еще покупали петарды и ходили потом по району и взрывали их. Делали салюты, фейерверки.

Ведущий Андрей Бедняков / пресс-служба Нового канала

Отдельная тема в детстве Андрея Беднякова – каток. Правда, он выглядел совсем не так, как его привыкли видеть современные дети.

Обязательно заливали огромный каток возле школы. Коньков почти ни у кого не было, катались прямо в своей обуви, – вспоминает ведущий. – Такой же был и во дворе. Мы с пацанами заливали его своими силами. На первом этаже жила женщина, кажется, тетя Лена. Из ее квартиры протягивали шланг на детскую площадку, потом вода замерзала, и мы там играли в хоккей и вообще не замечали холода!

Напомним,