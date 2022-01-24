Экс-участница "Від пацанки до панянки" Вика Кошутина сделала пластику носа: фото "до" и "после"

Участница четвертого сезона «Від пацанки до панянки» Вика Кошутина рассказала, как решилась на операцию.

После участия в реалити Нового канала «Від пацанки до панянки-4» жизнь 21-летней Вики Кошутиной кардинально изменилась. Она завязала с карьерой веб-модели, выпустила песню и начала осваивать профессию телеведущей.

А недавно Вика осуществила давнюю мечту и сделала пластику носа.

На операцию я решалась более пяти лет, – эксклюзивно рассказала Вика. – Еще с детства он «поломан», из-за чего меня в школе травили сверстники. Позже хейт продолжился со стороны пользователи социальных сетей, я получала множество негативных и оскорбительных комментариев. Смириться с этим и преодолеть комплексы я так и не смогла, поэтому решилась на операцию.

Экс-участница "Від пацанки до панянки" Вика Кошутина / пресс-служба Нового канала

Пластику носа Вика Кошутина сделала в одной из популярных клиник Турции. Под наблюдением врачей она провела около недели, и на днях вернулась в Украину.

Операцией я полностью довольна, все прошло без осложнений, а вот реабилитация далась непросто. Первые несколько дней я испытывала боль во время еды и никак не могла привыкнуть дышать ртом. Но все это терпимо, и точно стоит того, – поделилась экс-«пацанка». – Конечно, полностью оценить конечный результат я смогу только через полгода-год. Но уже сейчас могу сказать, что у меня маленький аккуратный носик, о котором я мечтала, наверное, лет 10.

Экс-участница "Від пацанки до панянки" Вика Кошутина / пресс-служба Нового канала

Участница четвертого сезона «Від пацанки до панянки» также призналась, что семья и близкие поддержали ее решение сделать пластику носа. Их внимание и забота очень помогали, пока Вика находилась в клинике.

Честно скажу: моя мама всегда была категорически против любых вмешательств и инъекций, но когда я сказала, что лечу на операцию, она меня поддержала. Как и все родные и близкие, – рассказала Вика. – Колоссальную поддержку я получила от Вики Алехиной из моего сезона «Пацанок» и редактора проекта. Благодаря им во время реабилитации я не сильно унывала.

Напомним,