Бритни Спирс удивила публику неожиданной сменой имиджа - фото

Певица Бритни Спирс часто экспериментирует со своей внешностью.

Публика видела Бритни Спирс абсолютно разной. За свою многолетнюю карьеру певица не раз меняла стиль, прически и цвет волос. Вот и эта зима - не исключение.

На своей странице в Инстаграм звезда похвасталась результатом очередного похода к стилисту. Бритни покрасила волосы в фиолетовый цвет.

В опубликованном на днях видео 36-летняя знаменитость призналась, что решила кардинально сменить имидж из-за банальной проблемы.

Вот я с фиолетовыми волосами. Мне скучно, ладно? Очень скучно, поэтому моя маникюрша сказала: сделай это! Девушка… я сделала это, но не уверена, что мне это нравится, но, эй… Вот я в мини-платье за 100 долларов с моих ботинках, - рассказала Бритни.

Подобное перевоплощение очень понравилось фолловерам Спирс. В комментариях к публикации они написали, что новый цвет волос ей очень к лицу: «Королева фиолетового», «Люблю тебя, Бритни, ты потрясающая», «Королева, ты красива!».

Напомним,