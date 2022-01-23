Бритни Спирс удивила публику неожиданной сменой имиджа - фото
Певица Бритни Спирс часто экспериментирует со своей внешностью.
На своей странице в Инстаграм звезда похвасталась результатом очередного похода к стилисту. Бритни покрасила волосы в фиолетовый цвет.
В опубликованном на днях видео 36-летняя знаменитость призналась, что решила кардинально сменить имидж из-за банальной проблемы.
Вот я с фиолетовыми волосами. Мне скучно, ладно? Очень скучно, поэтому моя маникюрша сказала: сделай это! Девушка… я сделала это, но не уверена, что мне это нравится, но, эй… Вот я в мини-платье за 100 долларов с моих ботинках, - рассказала Бритни.
Напомним,