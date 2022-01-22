Евровидение-2022: Сергей Притула рассказал, станет ли он ведущим Нацотбора

Украина продолжает готовиться к «Евровидению-2022».

Меньше месяца остается до финала Национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2022» . А уже в понедельник, 24 января, мы с вами узнаем имена всех его участников.

Но чем ближе день Нацотбора, тем больше слухов вокруг конкурса появляется в Сети. Один из них – кто выступит в роли ведущего. Говорят о таких звездах: Маша Ефросинина, Злата Огневич, Тимур Мирошниченко и Сергей Притула.

Но если первые три знаменитости пока решили потянуть интригу, то Сергей Притула сделал официальное заявление. К сожалению, отвечать за атмосферу на финале мероприятия ведущий не планирует.

Ведущий Сергей Притула / instagram.com/siriy_ua

Разъяснить ситуацию Притула решил с помощью объемной публикации на своих страницах в социальных сетях.

Я НЕ планував і НЕ планую долучатись до нацвідбору ЄБ-2022! Те чим я зараз переймаюсь – це масштабування своїх волонтерських потуг на тлі чергової російської загрози та подальше формування політичної партії. Зрештою, я працюю у холдингу SLM, з командою якого мав честь відпрацювати ведучим кілька сезонів нацвідборів. Як частинка колективу, який творив музичну історію України і привів мене до нагороди «Телетріумф» у номінації «Ведучий/ведуча музичної програми/концерту/церемонії» я залишуся разом із нашою командою по той бік екрану, де збираються глядачі! – заявил Сергей.

Напомним,