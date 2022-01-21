Муж Екатерины Кухар рассказал, как влюбился в балерину

21 января 2022 13:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Муж Екатерины Кухар рассказал, как влюбился в балерину
Екатерина Кухар и Александр Стоянов
пресс-служба канала Интер

По мнению критиков – технически безупречный танцовщик. По мнению зрителей – красавец. А по мнению Екатерины Кухар – неизменный партнер на сцене и в жизни.

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 Премьер балета Национальной оперы Украины Александр Стоянов к тому же еще и хорошо готовит. Свои кулинарные таланты он продемонстрировал в рубрике «Утро со звездой» программы «Утро с Интером», приготовив сытный мужской обед. 

Как и многие артисты, во время пандемии Екатерина Кухар и Александр Стоянов не сидели без дела. Они запустили новый бизнес. Несмотря на плотный график, артисты всегда находят время на отдых. 

Но в 2022-м году им пришлось отказаться от традиционной январской поездки в теплые края.

В этом году не получилось полететь на Мальдивы, потому что в январе и феврале у нас 52 спектакля во Франции, – объясняет Александр.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов / instagram.com/ekaterinakukhar_official
К слову, в начале карьеры Александру Стоянову неоднократно предлагали переехать работать за границу. Почему он отказался от столь заманчивых и перспективных предложений? 

Из-за любви, – признается мужчина. – И я ни капли не жалею. У меня шикарная жена, шикарные дети. Но предложений было очень много, от десятка театров, среди которых – и Мариинский, и Большой, и Берлинский.

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Также Александр Стоянов рассказал о том, как впервые увидел Екатерину Кухар. Когда он только пришел танцевать в Национальную оперу Украины, его будущая жена уже была действующей артисткой.

Первый день. Я прихожу в театр, захожу в балетный зал. Осматриваю всех балерин, они – меня... Такой своеобразный кастинг. Мне намекающими взглядами показывают: «Мальчик, твое место – возле бокового станка, где стоят новенькие». Становлюсь к станку, смотрю, а напротив такая красивая девочка: маленькая, симпатичная!.. Это была Катя. А она мне показывает: «Сдвинься». Выяснилось, что я перекрыл ей зеркало. Отодвинулся. Она занимается, а я разглядываю ее. Я был в полном ауте, сразу же влюбился! Такое ощущение, что она ходила, а за ней – луч солнца. И тут мне невольно помог педагог. У Кати тогда не было партнера. И педагог обратила на меня внимание: молодой перспективный танцор, по росту для Кати как раз идеально подходит… И с того момента и началась наша совместная история, - говорит Стоянов.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов / instagram.com/ekaterinakukhar_official
А еще Александр развенчал миф о том, что артисты балета мало едят. 

Я просыпаюсь, съедаю тарелку каши, два бутерброда, выпиваю чай, через полчаса – три банана, две мандаринки... – уверяет артист балета.

Напомним, 

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