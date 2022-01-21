Муж Екатерины Кухар рассказал, как влюбился в балерину
По мнению критиков – технически безупречный танцовщик. По мнению зрителей – красавец. А по мнению Екатерины Кухар – неизменный партнер на сцене и в жизни.
Как и многие артисты, во время пандемии Екатерина Кухар и Александр Стоянов не сидели без дела. Они запустили новый бизнес. Несмотря на плотный график, артисты всегда находят время на отдых.
Но в 2022-м году им пришлось отказаться от традиционной январской поездки в теплые края.
В этом году не получилось полететь на Мальдивы, потому что в январе и феврале у нас 52 спектакля во Франции, – объясняет Александр.
Из-за любви, – признается мужчина. – И я ни капли не жалею. У меня шикарная жена, шикарные дети. Но предложений было очень много, от десятка театров, среди которых – и Мариинский, и Большой, и Берлинский.
Первый день. Я прихожу в театр, захожу в балетный зал. Осматриваю всех балерин, они – меня... Такой своеобразный кастинг. Мне намекающими взглядами показывают: «Мальчик, твое место – возле бокового станка, где стоят новенькие». Становлюсь к станку, смотрю, а напротив такая красивая девочка: маленькая, симпатичная!.. Это была Катя. А она мне показывает: «Сдвинься». Выяснилось, что я перекрыл ей зеркало. Отодвинулся. Она занимается, а я разглядываю ее. Я был в полном ауте, сразу же влюбился! Такое ощущение, что она ходила, а за ней – луч солнца. И тут мне невольно помог педагог. У Кати тогда не было партнера. И педагог обратила на меня внимание: молодой перспективный танцор, по росту для Кати как раз идеально подходит… И с того момента и началась наша совместная история, - говорит Стоянов.
Я просыпаюсь, съедаю тарелку каши, два бутерброда, выпиваю чай, через полчаса – три банана, две мандаринки... – уверяет артист балета.
Напомним,