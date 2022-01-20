Голос країни-12: дочка Константина Меладзе удивила судей своим появлением на сцене легендарного шоу

20 января 2022 12:25 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Голос країни-12: дочка Константина Меладзе удивила судей своим появлением на сцене легендарного шоу
Дочка Константина Меладзе – Лия Меладзе
пресс-служба канала 1+1

23 января на телеканале 1+1 состоится грандиозная премьера нового сезона главного музыкального шоу под названием «Голос країни», в котором суперзвезды в роли тренеров сражаются за самых талантливых участников.

Читайте такжеАлена Шоптенко рассказала, как вернуться в форму после праздников
Тренерами 12 сезона шоу «Голос країни» стали: самый авторитетный украинский продюсер Потап, digital-сенсация DOROFEEVA, рок-легенда, солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, а также поп-королева Оля Полякова, которая впервые сядет в легендарное красное кресло. 

Стало известно, что на «слепые прослушивания» пришла дочь известного продюсера и автора многих хитов Константина Меладзе – Лия Меладзе. Певица очень удивила судей и зрителей в зале своим появлением.

Я с детства мечтала попасть на «Голос країни». Мой отец задолго до моей заявки знал, что я хочу пробовать себя именно на этом шоу, и даже дал мне совет быть самой собой. Каждый год я хотела прийти на слепые прослушивания, но мой перфекционизм не давал мне этого сделать. Я очень много времени работала, чтобы показать себя сейчас, самосовершенствовалась. Очень хочу, чтобы «Голос країни» стал началом моей борьбы со страхом «неидеальной себя», - сказала Лия Меладзе.

Дочка Константина Меладзе – Лия Меладзе / пресс-служба канала 1+1
Читайте такжеЕлена Кравец впервые за долгое время вышла на светское мероприятие вместе с дочкой-красавицей
На вопрос, что испытывала певица на сцене, она ответила.

У меня была абсолютная дереализация. За всю жизнь я сделала много невероятных вещей, выступала на больших сценах, снималась во многих видеороботах, но ничего более особенного, чем сцена «Голосу країни» у меня никогда не было. Я была как во сне.

17-летняя девушка живет в Киеве и имеет старшую сестру Алису и младшего брата Валерия. Училась в британской школе, а сейчас готовится к поступлению в музыкальный университет США по специальности «саундпродюсер». Лия выросла в творческой атмосфере, всегда увлекалась музыкой и создала группу FAR FOR, и создала группу FAR FOR, где выступала в роли солистки до октября прошлого года. Известно, что Лия Меладзе встречалась с финалистом третьего сезона вокального проекта «Голос.Діти» Владом Феничком. Вместе они праздновали 16-летие Лии. Вечеринку организовывал для дочери и ее друзей отец Костянтин Меладзе.

Сможет ли Лия Меладзе развернуть кресла звездных наставников, станет известно в одном из эфиров шоу «Голос країни» на 1+1.

Напомним, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

1+1 личная жизнь звезд Константин Меладзе Голос країни социальные сети новости телешоу телешоу 2022 Голос країни-12

Материалы по теме

Стосується кожного: Правда об отце (эфир от 20.01.2022)
Телешоу

Стосується кожного: Правда об отце (эфир от 20.01.2022)
Говорит Украина: Поезд ревности: жена предала, пока я спал? (эфир от 20.01.2022)
Телешоу

Говорит Украина: Поезд ревности: жена предала, пока я спал? (эфир от 20.01.2022)
Провинциал - смотреть онлайн 6 серию от 19.01.2022
Сериалы

Провинциал - смотреть онлайн 6 серию от 19.01.2022
Провинциал - смотреть онлайн 5 серию от 19.01.2022
Сериалы

Провинциал - смотреть онлайн 5 серию от 19.01.2022

Популярное на сайте

Гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева
Счастье им обеспечено: Павел Глоба назвал главных везунчиков 2022 года

Счастье им обеспечено: Павел Глоба назвал главных везунчиков 2022 года
Гороскоп на 17 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 17 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 16 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 16 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Популярное видео

Мама моей дочери: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.01.2022)

Мама моей дочери: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.01.2022)
Надежда: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 17.01.2022)

Надежда: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 17.01.2022)
Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.01.2022)

Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.01.2022)
Мой секрет: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.01.2022)

Мой секрет: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.01.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK