Голос країни-12: дочка Константина Меладзе удивила судей своим появлением на сцене легендарного шоу

23 января на телеканале 1+1 состоится грандиозная премьера нового сезона главного музыкального шоу под названием «Голос країни», в котором суперзвезды в роли тренеров сражаются за самых талантливых участников.

Тренерами 12 сезона шоу «Голос країни» стали: самый авторитетный украинский продюсер Потап, digital-сенсация DOROFEEVA, рок-легенда, солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, а также поп-королева Оля Полякова, которая впервые сядет в легендарное красное кресло.

Стало известно, что на «слепые прослушивания» пришла дочь известного продюсера и автора многих хитов Константина Меладзе – Лия Меладзе. Певица очень удивила судей и зрителей в зале своим появлением.

Я с детства мечтала попасть на «Голос країни». Мой отец задолго до моей заявки знал, что я хочу пробовать себя именно на этом шоу, и даже дал мне совет быть самой собой. Каждый год я хотела прийти на слепые прослушивания, но мой перфекционизм не давал мне этого сделать. Я очень много времени работала, чтобы показать себя сейчас, самосовершенствовалась. Очень хочу, чтобы «Голос країни» стал началом моей борьбы со страхом «неидеальной себя», - сказала Лия Меладзе.

Дочка Константина Меладзе – Лия Меладзе / пресс-служба канала 1+1

На вопрос, что испытывала певица на сцене, она ответила.

У меня была абсолютная дереализация. За всю жизнь я сделала много невероятных вещей, выступала на больших сценах, снималась во многих видеороботах, но ничего более особенного, чем сцена «Голосу країни» у меня никогда не было. Я была как во сне.

17-летняя девушка живет в Киеве и имеет старшую сестру Алису и младшего брата Валерия. Училась в британской школе, а сейчас готовится к поступлению в музыкальный университет США по специальности «саундпродюсер». Лия выросла в творческой атмосфере, всегда увлекалась музыкой и создала группу FAR FOR, и создала группу FAR FOR, где выступала в роли солистки до октября прошлого года. Известно, что Лия Меладзе встречалась с финалистом третьего сезона вокального проекта «Голос.Діти» Владом Феничком. Вместе они праздновали 16-летие Лии. Вечеринку организовывал для дочери и ее друзей отец Костянтин Меладзе.

Сможет ли Лия Меладзе развернуть кресла звездных наставников, станет известно в одном из эфиров шоу «Голос країни» на 1+1.

Напомним,