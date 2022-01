Голос країни-12: дочка Константина Меладзе удивила судей своим появлением на сцене легендарного шоу

17-летняя девушка живет в Киеве и имеет старшую сестру Алису и младшего брата Валерия. Училась в британской школе, а сейчас готовится к поступлению в музыкальный университет США по специальности «саундпродюсер». Лия выросла в творческой атмосфере, всегда увлекалась музыкой и создала группу FAR FOR, и создала группу FAR FOR, где выступала в роли солистки до октября прошлого года. Известно, что Лия Меладзе встречалась с финалистом третьего сезона вокального проекта «Голос.Діти» Владом Феничком. Вместе они праздновали 16-летие Лии. Вечеринку организовывал для дочери и ее друзей отец Костянтин Меладзе.

