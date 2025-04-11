Це так зворушливо: до дня народження MÉLOVIN опублікував відео-розмову з собою маленьким

11 квітня 2025 18:20 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Це так зворушливо: до дня народження MÉLOVIN опублікував відео-розмову з собою маленьким
Співак MÉLOVIN
Пресслужба

Провідний ньюсмейкер країни MÉLOVIN зачарував у соцмережах відео, в якому від дорослий спілкується зі своїм маленьким мрійником.

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Співак MÉLOVIN продемонстрував унікальні кадри дитинства, поділився власною поезією і привідкрив перші кадри кліпу на новий трек.

Унікальні кадри з дитинства, відео зі шкільної лінійки, підліткового віку та часів участі у шоу “Х-фактор” – все це MÉLOVIN подарував прихильникам у свій день народження. На відео маленький Мел із минулого звертається до себе 28-річного і отримує щирі і дуже зворушливі відповіді: 

Я – це ти з майбутнього. Прийшов сказати тобі важливу річ – ти не один, і насправді ніколи не був. Я щасливий, коли ти не здаєшся, коли ти залишаєшся собою, навіть, коли світ намагається зробити з тебе когось іншого. Тобі буде страшно і не раз, але ти дуже хоробрий хлопчик і навіть зі сльозами на очах ти все одно йтимеш далі – я це знаю, бо ти вже ідеш.

Співак MÉLOVIN / Пресслужба

Крім того, MÉLOVIN, який вже встиг підтвердити статус головного мрійника країни, зауважив, що для нього завжди було важливо фокусуватися на мріях, а вже зараз він у змозі здійснити не лише свої бажання, а і допомагати у цьому іншим. 

Наприкінці відео маленька версія відомого артиста запитала: “А якщо світ буде кричати: “Стій!”?”, на що отримав відповідь-анонс майбутньої музичної прем'єри: 

Тормоз чи на газ – зупиняється час, романтично для нас, та не буквально” Це твоя нова пісня, вона вже народжується і дуже скоро її почують усі, – анонсував MÉLOVIN у соцмережах.

Співак MÉLOVIN / Пресслужба

Підписники артиста одразу відреагували на допис і засипали його привітаннями: 

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Яке дивовижне відео! З Днем народження, Мел! Ми тебе любимо просто шалено! Взлітай, сяй та безмежно кохай!❤️
Сиджу на вокзалі і витираю сльози. Як же це зворушливо! З днем народження, Мел♥️ дякую за те, що даруєш нам свою підтримку і викликаєш найщиріші емоції вже 10 років поспіль, міцно обіймаю

Боже, як же я тобою пишаюся! Як же сильно я тебе люблю! ♥️ І яка ж я щаслива бути частинкою твого неймовірного шляху, бути поряд з тобою, спостерігати, як ти підкорюєш вершину за вершиною і рухаєшся крок за кроком вперед! Нехай кожна твоя мрія стане реальністю, кожен твій план втілиться в життя! Сяй найяскравіше від усіх зірок!✨ У тебе величезне майбутнє, Mr. Mélovin! З Днем Народження!

Співак MÉLOVIN / Пресслужба

Ти уявляєш, скільки життів ти наділив сенсом та зробив яскравішими? Наше сонце, наш промінчик, наш діамант. Наш самий талановитий та незламний! Дякую тобі за тебе. Дякую, що вмикаєш свій ліхтар для нас Обожнюю! Сяй завжди. Що б не було. Обіймаю

Нагадаємо, 

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